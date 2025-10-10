वैभव जैसे धुरंधरों से सजी भारतीय अंडर-19 टीम ने कर दिया कमाल, 30 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर सबको चौंकाया

India U-19 Creates History: हाल ही में भारतीय अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे, जबकि दो मैचों की यूथ टेस्ट सीरीज खेली गई थी. यहां भारतीय टीम ने वनडे सीरीज को 3-0, जबकि यूथ टेस्ट सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया था. यूथ टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला भारतीय अंडर-19 टीम ने महज दो दिनों में ही अपने नाम कर लिया था. जिसके बाद उसके नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है. भारतीय अंडर-19 टीम ने सबसे कम समय में इस मैच को जितने का रिकॉर्ड बनाया है. जिसके साथ ही युवा रणबांकुरों ने 30 साल पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है.

युवा बैटर वैभव सूर्यवंशी का रहा जलवा

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर युवा बैटर वैभव सूर्यवंशी का जलवा रहा. टीम की तरफ से उन्होंने दोनों यूथ टेस्ट मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच एक शतक के बदौलत वह कुल 133 रन बनाने में कामयाब रहे.

जीत के साथ हुई ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत

भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत जीत के साथ की थी. दौरे का आगाज वनडे सीरीज से हुआ था. जहां पहले मुकाबले को भारतीय धुरंधरों ने सात, दूसरे मैच को 51, जबकि तीसरे मैच को 167 रनों से अपने नाम किया था.

वनडे सीरीज के बाद यूथ टेस्ट सीरीज का आगाज हुआ था. यहां भारतीय टीम ने पहला मुकाबला पारी और 51, जबकि दूसरा मुकाबला सात विकेट से अपने नाम किया था.

886 गेंदों तक चला था दूसरा यूथ टेस्ट मुकाबला

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे यूथ टेस्ट का मुकाबला 886 गेंदों तक चला था. भारतीय टीम से पहले सबसे छोटा युवा टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज अंडर-19 टीम के नाम दर्ज था. उन्होंने साल 1995 में पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद में जीत हासिल की थी. इस दौरान पूरा मैच 992 गेंदों तक चला था.

यह भी पढ़ें- IND vs WI: आखिरकार शुभमन गिल की बदली किस्मत, छह मुकाबलों के बाद जीता टॉस