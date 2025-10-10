Bihar Election 2025: एनडीए में जलता रहेगा 'चिराग'... चुनावी मंच पर दिखेगी 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' की धमक

Bihar Election 2025: बिहार इलेक्शन के पहले फेज में शामिल विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. वहीं, चार राउंड की बैठक के बाद बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान घर से मुस्कुराते हुए निकले. इससे यह संदेश देने की कोशिश की गई कि सब कुछ ठीक-ठाक है. सूत्रों के अनुसार सीटों को लेकर बीजेपी चिराग पासवान को मनाने में कामयाब रही . चिराग पासवान मान गए यानी बीच का रास्ता निकल गया है. वहीं, खबर यह भी है कि बीजेपी लगभग 26 सीट देने के लिए तैयार हो गई है.

नारे पर भी चिराग में मारी बाजी

सीट और उम्मीदवार को लेकर खींचतान तो चल ही रही थी, लेकिन चिराग पासवान ने नारे को भी लेकर जमकर बारगेनिंग की. चिराग का बहुत ही लोकप्रिय नारा है "बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट ". चिराग चाह रहे थे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए के मंच से इस नारे को भी बुलंद किया जाए. चुनाव प्रचार सामग्री पर भी ये नारा लिखा जाए, जिस पर सहमति बन गई है. यानी सीट के साथ-साथ नारे पर भी चिराग पासवान ने बात मनवा ली.

एनडीए की सीट शेयरिंग अंतिम चरण में

बिहार चुनाव का ऐलान हुए तीन दिन हो चुके हैं , बिहार के सभी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है . एनडीए में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी अपनी मांगों पर अड़े थे. लेकिन अब बात बनती हुई नजर आ रही है. बीजेपी ने अपने सहयोगी चिराग को मनाने के लिए वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय को जिम्मेदारी दी थी. नित्यानंद राय ने चिराग की मां से मुलाकात की और कहा कि चिराग बिल्कुल नाराज नहीं हैं और तस्वीर अब वही दिख भी रही है.

बिहार विधानसभा चुनाव फेज 1 कुल सीट: 121 नोटिफिकेशन की तारीख: 10 अक्टूबर 2025 नामांकन की आखिरी तारीख: 17 अक्टूबर 2025 नामांकन जांच की आखिरी तारीख: 18 अक्टूबर 2025 नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख: 20 अक्टूबर 2025 मतदान: 6 नवंबर 2025 चुनाव रिजल्ट: 14 नवंबर



30 सीट पर अड़े थे चिराग

चिराग पासवान 30 से ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े हुए थे. हालांकि, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 26 सीट पर उनकी सहमति बनते दिख रही है. साथ ही वो अपने मंत्रालय के जिम्मेदारियों पर भी ध्यान दे रहे हैं. दूसरी ओर, नाराज चल रहे जीतन राम मांझी को मनाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सीधे उनसे बात कर चुके हैं और जल्द ही वहां भी सीटों का नंबर फाइनल हो जाएगा.

विपक्ष में भी सीटों पर चल रही माथापच्ची

वहीं, विपक्षी महागठबंधन में भी सीटों का समीकरण अभी तय नहीं हो पाया है. कांग्रेस इस बार 2020 की तुलना में 'जिताऊ सीटों' पर नजर गड़ाए हुए है और आरजेडी के साथ सख्त मोलभाव कर रही है. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को लगभग 55 सीटें मिल सकती हैं और उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने वाले हैं. जातीय समीकरण को बारीकी से इस बार एनडीए और कांग्रेस गठबंधन देख रहा है. हर सीट पर बहुत सोच समझ कर पूरे सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही उम्मीदवार तय किए जाएंगे और सीटों का बंटवारा होगा .

बिहार विधानसभा चुनाव फेज 2 कुल सीट: 122 नोटिफिकेशन की तारीख: 13 अक्टूबर 2025 नामांकन की आखिरी तारीख: 20 अक्टूबर 2025 नामांकन जांच की आखिरी तारीख: 21 अक्टूबर 2025 नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख: 23 अक्टूबर 2025 मतदान: 11 नवंबर 2025 चुनाव रिजल्ट: 14 नवंबर 2025

नीतीश मारेंगे बाजी, लेंगे सबसे ज्यादा सीट

नीतीश कुमार की जेडीयू राज्य में लगभग 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और 30 सीटों के उम्मीदवार चयनित भी हो चुके हैं. इस बार पार्टी कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट भी काट सकती है, जैसे पार्टी ने पिछले चुनावों में भी किया था. सर्वे के आधार पर जिस सीटिंग एमएलए का परफॉरमेंस अच्छा नहीं होगा, जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है उनको बिठाया जाएगा. कुल मिलाकर, बिहार चुनाव से पहले सीट बंटवारे का समीकरण बेहद पेचीदा दिख रहा है. आने वाले दिनों में ही तय होगा कि दोनों गठबंधन किस फार्मूले के साथ मैदान में उतरेंगे. समय अब ज्यादा बचा नहीं है. जल्द ही दोनों गठबंधन अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू करेंगे.