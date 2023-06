India Tour of West Indies: इन खिलाड़ियों को मिला वनडे और टेस्ट टीम में मौका और इनकी हो गई छुट्टी

IND vs WI ODI and Test Team Announced

IND vs WI ODI and Test Team: जुलाई में वेस्टइंडीज दौरे पर जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की टेस्ट टीम में चेतेश्वर पुजारा और उमेश यादव जैसे बड़े नाम शामिल नहीं हैं. पुजारा का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल में निराशाजनक प्रदर्शन रहा, जबकि अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की जगह उमेश को चुनने के फैसले की काफी आलोचना हुई. तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami Rest vs WI) को भी सीरीज के लिए आराम दिया गया है और नवदीप सैनी (Navdeep Saini in Team India Squad) को टीम में शामिल किया गया है.