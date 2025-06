नहाने से पहले करें सिर्फ ये 5 काम, चेहरा चमकेगा जैसे ब्राइडल फेशियल करवा लिया हो!

Summer Skincare with Coconut Oil: गर्मी का मौसम यानी पसीना, चिपचिपाहट और स्किन पर दाने, दाग-धब्बे. लाख कोशिशों के बावजूद कई बार इनसे छुटकारा नहीं मिल पाता है, लेकिन नहाने से पहले एक छोटा-सा घरेलू उपाय आपकी स्किन को नेचुरली ग्लोइंग और कूलिंग इफेक्ट दे सकता है. जी हां, नारियल तेल इसमें आपकी हेल्प कर सकता है. नहाने से पहले इस तेल को चेहरे पर लगाने से गजब के फायदे (Benefits of Using Coconut Oil on Face before Bath) मिलते हैं. ऐसा करने से आपकी स्किन पहले से ही तैयार होती है और चमकती, सॉफ्ट और हेल्दी होती है. इस तेल की खास बात ये है कि ये ठंडा होता है, इसलिए गर्मियों में ये आपकी स्किन (Summer Skincare Routine with Coconut Oil for Face) के लिए किसी वरदान से कम नहीं. तो चलिए जानते हैं कि गर्मियों में नहाने से पहले नारियल का तेल कैसे लगाएं (How to Apply Coconut Oil on Face Before Bath) ताकि स्किन बिना मेकअप भी ग्लो करे.

एक चम्मच प्योर नारियल तेल लेकर हल्के हाथों से चेहरे पर 2-3 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करें. इसे 30 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर सादे पानी से चेहरा धो लें. ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, डेड स्किन हटेगी और स्किन अंदर से सॉफ्ट होगी, चेहरा खुद-ब-खुद दमकने लगेगा. ये तरीका इतना नेचुरल है कि इसे आप डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

इन दोनों का कॉम्बो परफेक्ट समर स्किन केयर है. 2 चम्मच नारियल तेल में कुछ बूंदें गुलाब जल की मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 20-25 मिनट तक छोड़ दें. फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लें. गुलाब जल स्किन को टोन करता है, उसकी pH बैलेंस में हेल्प करता है और नारियल तेल स्किन को गहराई से मॉइश्चराइज करता है. गर्मी में ये कॉम्बिनेशन स्किन को बटर जैसी सॉफ्टनेस और ठंडक दोनों देता है.

3. नारियल तेल और बेसन (Coconut Oil and Besan)

ये देसी ग्लो का देसी तरीका है. 2 चम्मच बेसन में उतना ही नारियल तेल मिलाकर चेहरे पर लेप की तरह लगाएं और 30 मिनट तक छोड़ दें. जब ये सूख जाए तो हल्के गुनगुने पानी से धो लें. बेसन स्किन को क्लीन करता है, टैन हटाता है और एक समान ग्लो लाने में हेल्प करता है. नारियल तेल इसमें मॉइश्चर ऐड करता है, जिससे स्किन ड्राय नहीं लगती. इससे चेहरा साफ, चमकदार और फ्रेश दिखता है.

4. मुल्तानी मिट्टी और नारियल तेल (Multani Mitti and Coconut Oil)

धूप में झुलसी स्किन का कूलिंग ट्रीटमेंट चाहिए तो चेहरे पर नहाने से पहले मुल्तानी मिट्टी और नारियल का तेल लगा सकते हैं. 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में नारियल तेल मिलाकर एक स्मूद पेस्ट बनाएं.

इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और जब ये पूरी तरह सूख जाए, तब धो लें. मुल्तानी मिट्टी स्किन से धूल, गंदगी और ऑयल निकालती है, जबकि नारियल तेल स्किन को ठंडक और पोषण देता है. ये मास्क उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जिनकी स्किन गर्मी में सनबर्न या जलन से परेशान हो जाती है.

5. नारियल तेल और चंदन पाउडर (Coconut Oil and Sandalwood Powder)

नहाने से पहले इन दोनों को लगाने से स्किन को फ्रेशनेस और क्लियरनेस दोनों मिलता है. 2 चम्मच चंदन पाउडर में नारियल तेल मिलाकर स्मूद पेस्ट तैयार करें. इसे चेहरे पर लगाएं और 25-30 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद चेहरा धो लें. चंदन स्किन को ठंडक देता है, रेडनेस, पिंपल्स और इरिटेशन कम करता है. नारियल तेल इसे और भी ज्यादा एफेक्टिव बनाता है, जिससे स्किन इंस्टेंटली ब्राइट और ग्लोइंग लगने लगती है.

