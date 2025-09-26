IND vs WI Test Series 2025: ये 11 खिलाड़ी टीम इंडिया को दिलाएंगे जीत! गजब की है प्लेइंग XI

विज्ञापन
IND vs WI Test Series 2025: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज दो अक्टूबर से हो रहा है. प्रतिष्ठित सीरीज का आगाज हो. उससे पहले बात करें टीम इंडिया की परफेक्ट प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है, तो वो इस प्रकार है-

भारतीय टीम
  • IND vs WI के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए शुभमन गिल को कप्तान और रवींद्र जडेजा को उपकप्तान बनाया गया है
  • केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल कर सकते हैं पारी का आगाज
  • मध्यक्रम में सुदर्शन, शुभमन और ध्रुव जुरेल की जिम्मेदारी रहेगी जिनका घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन अच्छा है
IND vs WI Test Series 2025: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है. आगामी सीरीज के लिए शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है, जबकि उपकप्तानी की जिम्मेदारी रवींद्र जडेजा के कंधों पर रखी गई है. घरेलू सीरीज के लिए कई दिग्गज खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया है, जबकि कई युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है. ऐसे में आगामी सीरीज का आगाज हो उससे पहले बात करें वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की परफेक्ट प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है? तो वो इस प्रकार है- 

केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल साबित हो सकते हैं परफेक्ट ओपनर 

हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर पारी का आगाज करते हुए केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने जमकर चमक बिखेरी थी. ऐसे में अगर घरेलू जमीं पर भी उन्हें ओपनिंग का मौका मिलता है तो टीम के लिए वह काफी कारगर साबित हो सकते हैं. दोनों खिलाड़ियों ने हाल के दिनों में जिस तरह से प्रदर्शन किया है. प्रबल संभावना है कि आगामी सीरीज में भी वही पारी का आगाज करेंगे. 

इन धुरंधरों पर रहेगी मध्यक्रम की कमान 

मध्यक्रम की कमान विशेष रूप से साईं सुदर्शन, कैप्टन शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल के कंधों पर रहेगी. इंग्लैंड दौरे पर जरूर सुदर्शन कुछ खास जलवा नहीं बिखेर पाए थे. मगर उनकी प्रतिभा से हर कोई अच्छी तरह से वाकिफ है. सदाबहार बल्लेबाज गिल के बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है. उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर जमकर चमक बिखेरी थी. जुरेल को घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में शामिल किया गया है. 

तीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर सकती है भारतीय टीम 

वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया घरेलू जमीन पर तीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर सकती है. ये खिलाड़ी रवींद्र जडेजा के साथ-साथ वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल हो सकते हैं. घरेलू जमीन पर स्पिन ऑलराउंडरों को इसलिए मौका मिल सकता है. क्योंकि यहां पिचें स्पिनरों की मददगार मानी जाती हैं. जडेजा, सुंदर और अक्षर तीनों ही स्पिन गेंदबाजी के साथ-साथ उम्दा बल्लेबाजी करने में माहिर हैं. 

बुमराह की अगुवाई में भारतीय गेंदबाज ढाएंगे कहर 

तेज गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह के साथ-साथ मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है. इन दोनों ही गेंदबाजों ने इंग्लैंड दौरे पर जमकर चमक बिखेरी थी. वहीं मुख्य स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है.

टीम इंडिया की परफेक्ट प्लेइंग इलेवन

केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साईं सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर),  रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव. 

