विज्ञापन
विशेष लिंक

'इंडिया को नहीं छोड़ना, बदला चाहिए', हारिस रऊफ के सामने चीख-चीखकर बोला पाकिस्तानी फैन, VIDEO

India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final: पाकिस्तानी फैन ने हारिस रऊफ से भारत के खिलाफ मैच के दौरान बदला लेने के लिए कहा है.

Read Time: 1 min
Share
'इंडिया को नहीं छोड़ना, बदला चाहिए', हारिस रऊफ के सामने चीख-चीखकर बोला पाकिस्तानी फैन, VIDEO
हारिस रऊफ एक फैन के साथ बातचीत करते हुए
  • भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंच गई हैं, जो 28 सितंबर को दुबई में होगा
  • फाइनल मुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर IND vs PAK को लेकर वाद-विवाद और चर्चा तेजी से फैल रही है
  • एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक फैन पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के सामने जोर-जोर से बात कर रहा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 में जारी वाद-विवाद के बीच भारत और पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में पहुंच गई है. एशिया कप का निर्णायक मुकाबला 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. खिताबी जंग से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां एक पाकिस्तानी फैन को ग्रीन टीम के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के सामने जोर-जोर से अनर्गल बातें करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो को ध्यान से सुनने पर पता चलता है कि वह भारत के खिलाफ एक और हार झेलने को राजी नहीं है. यही वजह है कि वह रऊफ के हाथ को पकड़कर जोर-जोर से कहता है, 'इंडिया को नहीं छोड़ना, बदला चाहिए.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan, Haris Rauf, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com