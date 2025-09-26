'इंडिया को नहीं छोड़ना, बदला चाहिए', हारिस रऊफ के सामने चीख-चीखकर बोला पाकिस्तानी फैन, VIDEO

India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 में जारी वाद-विवाद के बीच भारत और पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में पहुंच गई है. एशिया कप का निर्णायक मुकाबला 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. खिताबी जंग से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां एक पाकिस्तानी फैन को ग्रीन टीम के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के सामने जोर-जोर से अनर्गल बातें करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो को ध्यान से सुनने पर पता चलता है कि वह भारत के खिलाफ एक और हार झेलने को राजी नहीं है. यही वजह है कि वह रऊफ के हाथ को पकड़कर जोर-जोर से कहता है, 'इंडिया को नहीं छोड़ना, बदला चाहिए.'