Asia Cup, IND vs UAE: टीम इंडिया XI के ये 2 सबसे बड़े सवाल, जानें किस प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी मैदान पर

IND vs UAE Predicted Playing 11: भारत-यूएई के बीच टी20 क्रिकेट के इतिहास में अब तक सिर्फ एक ही मैच खेला गया है, जिसमें टीम इंडिया ने 9 विकेट से जीत दर्ज की थी. आजके मैच में भारत की इलेवन क्या होगी. इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है

  • भारत और यूएई के बीच टी20 क्रिकेट में अब तक केवल एक मैच हुआ है, जिसमें भारत ने नौ विकेट से जीत हासिल की थी
  • संजू सैमसन की टीम में जगह को लेकर संशय है क्योंकि विकेटकीपर के रूप में जितेश शर्मा संभावित हैं
  • टीम प्रबंधन ने ऑलराउंडर के तौर पर शिवम दुबे को प्राथमिकता दी है खासकर पिच पर घास होने के कारण
IND vs UAE Playing 11 Prediction: एशिया कप के दूसरे मैच में आज भारत और यूएई की टीम आमने-सामने होगी. भारत-यूएई के बीच टी20 क्रिकेट के इतिहास में अब तक सिर्फ एक ही मैच खेला गया है, जिसमें टीम इंडिया ने 9 विकेट से जीत दर्ज की थी. आजके मैच में भारत की इलेवन क्या होगी. इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है. सबसे बड़ा सवाल है कि क्या संजू सैमसन इलेवन में अपनी जगह बना पाने में सफल हो पाएंगे. वहीं, कुलदीप यादव को मौका मिलेगा या नहीं. 

संजू सैमसन का क्या होगा, नंबर 8 पर कौन होगा ?

टीम प्रबंधन को अभी कुछ फ़ैसले लेने हैं, लेकिन नेट्स ने कुछ संकेत दिए हैं. शिवम दुबे ऑलराउंडर की जगह के लिए सबसे आगे दिख रहे हैं, पिच पर घास का होना उनके पक्ष में काम कर रहा है. स्टंप के पीछे, जितेश शर्मा विकेटकीपिंग की ज़िम्मेदारी संभाल सकते हैं, जिससे संजू सैमसन बाहर हो सकते हैं, और अभिषेक शर्मा और वापसी कर रहे उप-कप्तान शुभमन गिल पारी की शुरुआत कर सकते हैं. अक्षर पटेल आठवें नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं.  यानी स्पिन की पहेली का आखिरी टुकड़ा वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के बीच होगा. बता दें कि कुलदीप यादव ने 2024 वर्ल्ड कप के बाद किसी भी टी20 इंटरनेशनल  मैच में हिस्सा नहीं लिया है.

NDTV की टीम इंडिया संभावित प्लेइंग इलेवन

शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

भारत की टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह।

संयुक्त अरब अमीरात की टीम: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, मुहम्मद जुहैब, हर्षित कौशिक, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवाद उल्लाह, सगीर खान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद रोहिद खान, आर्यांश शर्मा, ध्रुव पाराशर, मतिउल्लाह खान, एथन डिसूजा, सिमरनजीत सिंह

