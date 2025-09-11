राहत भरी खबर... अगस्त में खुदरा महंगाई दर घटकर सिर्फ 2% रहने का अनुमान : रिपोर्ट

देश में महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत की खबर आई है. बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त महीने में खुदरा महंगाई दर (CPI) घटकर सिर्फ 2% रहने का अनुमान है. महंगाई में यह कमी मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट की वजह से आई है.

सब्जियों और दालों की अच्छी पैदावार का असर

रिपोर्ट के अनुसार, लगातार अच्छी पैदावार और सप्लाई में सुधार की वजह से सब्जियों और दालों के दाम कम हुए हैं. सितंबर में भी टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. यही वजह है कि जरूरी सामानों का दाम नियंत्रण में है.

प्याज और आलू में सबसे तेज गिरावट

बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि प्याज की खुदरा कीमतों में सालाना आधार पर 37.5% की गिरावट दर्ज की गई है, जो जनवरी 2021 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है. आलू की कीमतें भी 44 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं.

दालों की कीमतें भी घटीं

दालों में भी लगातार गिरावट जारी है. अगस्त में तुअर/अरहर की कीमतों में 29% तक की कमी आई है. इसके अलावा उड़द में 8.9%, मूंग में 5.2% और मसूर में 1.4% की गिरावट देखी गई है.

ग्लोबल मार्केट और सरकार के कदम से मदद

वैश्विक स्तर पर भी खाद्य और ऊर्जा की कीमतें नियंत्रण में हैं. साथ ही, सरकार ने FMCG और टिकाऊ वस्तुओं पर GST दरें कम की हैं, जिससे महंगाई को और राहत मिली है. बैंक ऑफ बड़ौदा का अनुमान है कि इसका असर CPI पर 55-75 बेसिस प्वाइंट तक दिखेगा.

खरीफ सीजन का समर्थन

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस खरीफ सीजन में दालों की बुवाई का क्षेत्र बढ़ा है. इसी वजह से उत्पादन अच्छा हुआ है और कीमतों पर दबाव कम हुआ है. अनाजों में भी चावल की कीमतें धीरे-धीरे नीचे आ रही हैं.

