IND vs SA 1st Test: पंत, जुरेल या सुदर्शन, भारतीय XI में किसे मिली जगह, टीम मैनेजमेंट के इस फैसले ने चौंकाया

Team India Announces Playing XI: पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय प्लेइंग इलेवन में 4 स्पिनरों को जगह दी है.

India Playing 11 for the 1st Test vs SA: भारतीय इलेवन का ऐलान
  • भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच कोलकाता के मैदान पर खेला जा रहा है.
  • भारतीय टीम में चार स्पिन गेंदबाज सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को शामिल किया गया है
  • भारतीय प्लेइंग इलेवन में दो तेज गेंदबाज बुमराह और सिराज भी हैं जबकि साई सुदर्शन को टीम में जगह नहीं मिली है
India Playing 11 vs SA, 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच कोलकाता में खेला जा रहा है. पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. यानी अफीकी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी. बता दें कि भारतीय इलेवन में 4 स्पिनरों को जगह दी है. टीम की प्लेइंग इलेवन में वाशइंगटन सुंदर, जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को जगह दी गई है. वहीं, इलेवन में दो तेज गेंदबाज भी हैं. वहीं, दूसरी ओर साई सुदर्शन को भारतीय प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला है. 

टॉस हारने के बाद गिल ने कहा, "पिच अच्छी लग रही है. तेज़ गेंदबाज़ों के लिए इसमें थोड़ी जगह है. ड्रेसिंग रूम अच्छा है. ये टीम जीत के लिए काफ़ी भूखी है. यह टेस्ट सीरीज़ बहुत अहम है. जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, कुछ टर्न भी आएगा. रेड्डी की जगह ऋषभ आ गए हैं और अक्षर भी वापस आ गए हैं".

भारतीय प्लेइंग इलेवन 

यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

साई सुदर्शन को मौका नहीं, सुंदर नंबर 3 पर ? पुजारा का फूटा गुस्सा

साई सुदर्शन को भारतीय इलेवन में शामिल नहीं किया गया है. ऐसे में फैन्स और पूर्व दिग्गज हैरान हैं. टीम मैनेजमेंट ने नंबर 3 पर वाशिंगटन सुंदर को खेलाना का फैसला किया है. ऐसे में पुजारा ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं. स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए पुजारा ने कहा कि, यह समझ के परे हैं. आप साई को मौका नहीं दे रहे हैं जो चौंकाना वाला है. आप नंबर 3 के लिए हर बार कोई नया बल्लेबाज ला रहे हैं जो टीम की स्थिति को दर्शा रहा है. ऐसे फैसले से भविष्य की टीम या भविष्य का कोई खिलाड़ी नंबर के लिए तैयार नहीं हो सकता है. 

कागिसो रबाडा अफ्रीकी इलेवन का हिस्सा नहीं

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन में कागिसो रबाडा को जगह नहीं मिली है. रबाडा चोटिल हैं जिसके कारण कोलकाता टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं हैं. रबाडा की जगह कॉर्बिन बॉश को साउथ अफ्रीकी प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है. कगिसो रबाडा पसली की चोट के कारण नहीं खेल रहे हैं.

साउथ अफ्रीका प्लेइंग इलेवन

एडेन मार्कराम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज

