India and Pakistan will once again face each other: महिला वर्ल्ड कप में एक बार फिर क्रिकेट का रोमांच चरम पर होगा, जब भारत औऱ पाकिस्तान की महिला टीम एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करने मैदान पर उतरेगी

IND vs PAK: इस दिन फिर होगा भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला, जानें कब होंगे आमने-सामने
When India and Pakistan will once again face each other
  • महिला विश्व कप 2025 का आयोजन 30 सितंबर से शुरू, 2 नवंबर तक चलेगा जिसमें भारत-पाकिस्तान की टीमें भी शामिल हैं.
  • भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच मुकाबला 5 अक्टूबर को श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा.
  • भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और उप-कप्तान स्मृति मंधाना हैं .
India Women vs Pakistan Women: एशिया कप के बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीम आमने-सामने होने वाली है. दोनों टीमें इस बार महिला क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ खेलेगी. बता दें कि महिला वर्ल्ड कप का आगाज 30 सितंबर से होने वाला है.  महिला वर्ल्ड कप में एक बार फिर क्रिकेट का रोमांच चरम पर होगा, जब भारत औऱ पाकिस्तान की महिला टीम एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करने मैदान पर उतरेगी. यहां भी भारतीय महिला टीम पाकिस्तान को धूल चटाने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी. 

कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला (When will the match between India and Pakistan take place in Women's World Cup 2025?)

महिला वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 5 अक्टूबर को होना है. दोनों टीमें श्रीलंका के कोलंबो में एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलेगी. 

महिला वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, यास्तिका भाटिया, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़.

वनडे महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए पाकिस्तान की टीम

फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी (उप-कप्तान), आलिया रियाज़, डायना बेग, एयमान फातिमा, नशरा सुंधू, नतालिया परवेज, ओमैमा सोहेल, रमीन शमीम, सदाफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल ज़ुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज (विकेटकीपर) और सैयदा अरूब शाह.

ऐसा है भारतीय टीम का पूरा शेड्यूल (ICC Womens World Cup 2025 India schedule)

30 सितंबर, मंगलवार: भारतVs श्रीलंका
 5 अक्टूबर, रविवार: भारत Vs पाकिस्तान
 9 अक्टूबर, गुरुवार: भारत Vs दक्षिण अफ्रीका 
12 अक्टूबर, रविवार: भारत Vs ऑस्ट्रेलिया 
19 अक्टूबर, रविवार: भारत Vs इंग्लैंड 
23 अक्टूबर, गुरुवार: भारत Vs न्यूज़ीलैंड
26 अक्टूबर, रविवार: भारत Vs बांग्लादेश 
29 अक्टूबर, बुधवार: सेमीफाइनल 1 (क्वालिफिकेशन के आधार पर)
30 अक्टूबर, गुरुवार: सेमीफाइनल 2 (क्वालिफिकेशन के आधार पर) 
2 नवंबर, रविवार: फाइनल (क्वालिफिकेशन के आधार पर)

बता दें कि महिला वर्ल्ड कप के मैच मैच पांच शहरों में आयोजित किए जाएंगे, भारत में बेंगलुरु, गुवाहाटी, विशाखापत्तनम और इंदौर और  श्रीलंका के कोलंबो में.

भारतीय महिला टीम vs पाकिस्तानी महिला टीम (India Women vs Pakistan Women Head To Head)

महिला वनडे में दोनों टीमों के बीच अबतक कुल 11 मैच हुए हैं जिसमें भारतीय महिला टीम अजेय रही है और सभी 11 मैच जीतने में सफलता हासिल की है. (India Women vs Pakistan Women Head to Head In ODI )

