Women's ODI World Cup: भारत की नजरें 47 साल का सूखा खत्म पर, जानें कितने बजे शुरू होंगे मुकाबले, कहां देख पाएंगे फ्री में लाइव

Women's ODI World Cup: अच्छे फॉर्म में चल रही भारतीय महिला क्रिकेट टीम घरेलू मैदानों पर खेलने का फायदा उठाकर 47 साल बाद पहला आईसीसी खिताब जीतने के इरादे से मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ वनडे विश्व कप के पहले मैच में उतरेगी. विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम 13वें विश्व कप में घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाना चाहेगी. टूर्नामेंट 12 साल बाद भारत में हो रहा है. इसमें आठ शीर्ष टीमें आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका , बांग्लादेश और पाकिस्तान भाग लेंगी. सभी टीमें भारत में चार और कोलंबो में एक स्थान पर 28 लीग मैच राउंड रॉबिन आधार पर खेलेंगी. इस बार विश्व कप में ईनामी राशि रिकॉर्ड 13.88 मिलियन डॉलर है जो 2022 की तुलना में चार गुना अधिक है. पुरूषों के 2023 विश्व कप में ईनामी राशि 10 मिलियन डॉलर थी और यह उससे भी अधिक है.

दमदार फॉर्म में टीम इंडिया

श्रीलंका में 11 राउंड रॉबिन मैच खेले जायेंगे जिसमें पाकिस्तान के सात लीग मैच और भारत के खिलाफ पांच अक्टूबर का मैच शामिल है. एक सेमीफाइनल भी वहां होगा और पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल भी वहीं खेला जायेगा.

मौजूदा फॉर्म को देखें तो भारतीय टीम ने हाल ही में इंग्लैंड को वनडे और टी20 सीरीज में हराया है. इसके अलावा आस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हार का सिलसिला तोड़ा है. भारतीय टीम ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली में आखिरी वनडे में जीत के लिये 413 रन का लक्ष्य लगभग पार कर ही लिया था.

आग उगल रहा स्मृति मंधाना का बल्ला

भारतीय उपकप्तान स्मृति मंधाना बल्लेबाजी की धुरी रही हैं जो शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने इस साल चार वनडे शतक लगाये और उनका स्ट्राइक रेट 115 . 85 रहा है. युवा सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल के साथ उन्होंने भारत को अच्छी शुरूआत दी है. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 50 गेंदों में शतक ठोककर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई थी.

इन खिलाड़ियों पर भी होंगी निगाहें

वहीं पांचवां विश्व कप खेल रही हरमनप्रीत बड़े टूर्नामेंटों में हमेशा अच्छा खेलती हैं. उन्होंने आस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक और इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाया था. चोट से उबरी जेमिमा रौड्रिग्स ने इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में 66 रन बनाये थे और वह मध्यक्रम को मजबूती देती हैं. रिचा घोष, हरलीन देयोल और दीप्ति शर्मा बल्लेबाजी को गहराई देते हैं जबकि अमनजोत कौर सीम गेंदबाजी हरफनमौला हैं.

रेणुका सिंह चोट के बाद वापसी कर रही हैं जिससे तेज आक्रमण मजबूत हुआ है. बाईस बरस की क्रांति गौड़ ने भी तेज गेंदबाजी में विविधता दिखाई है. इस साल इंग्लैंड दौरे पर चेस्टर ली स्ट्रीट में 52 रन देकर छह विकेट लेने वाली गौड़ जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव के बाद इंग्लैंड में वनडे में छह विकेट लेने वाली तीसरी भारतीय खिलाड़ी है.

कहां देख पाएंगे लाइव

भारत में महिला वनडे विश्व कप 2025 के प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. जबकि जियोहॉटस्टार पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.

कितने बजे शुरू होंगे मुकाबला

एक मैच को छोड़कर वर्ल्ड कप के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होंगे, जबकि दोपहर 2:30 पर टॉस होगा. 26 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला मैच 11 बजे शुरू होगा. इस दिन दूसरा मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा. टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को होगा, जबकि 30 अक्टूबर को दूसरा सेमीफाइनल होगा. वहीं 02 नवबंर को फाइनल खेला जाएगा.

ऐसा है टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल

30 सितंबर, मंगलवार: भारत बनाम श्रीलंका

5 अक्टूबर, रविवार: भारत बनाम पाकिस्तान

9 अक्टूबर, गुरुवार: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका

12 अक्टूबर, रविवार: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया

19 अक्टूबर, रविवार: भारत बनाम इंग्लैंड

23 अक्टूबर, गुरुवार: भारत बनाम न्यूज़ीलैंड

26 अक्टूबर, रविवार: भारत बनाम बांग्लादेश

29 अक्टूबर, बुधवार: सेमीफाइनल 1 (क्वालिफिकेशन के आधार पर)

30 अक्टूबर, गुरुवार: सेमीफाइनल 2 (क्वालिफिकेशन के आधार पर)

2 नवंबर, रविवार: फाइनल (क्वालिफिकेशन के आधार पर)

वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रौड्रिग्स, रिचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरूंधति रेड्डी, क्रांति गौड़

