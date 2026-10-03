श्रेयस अय्यर ने पाक कप्तान से नहीं मिलाया हाथ, एशियन गेम्स फाइनल में भी जारी रहा 'नो हैंडशेक' पॉलिसी

एशियन गेम्स 2026 में पुरुष क्रिकेट का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है. इस रोमांचक मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने पाकिस्तानी कप्तान फरहान से हाथ नहीं मिलाया है. यानी इस बार भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान के साथ नो हैंडशेक पॉलिसी जारी रखी है. बता दें कि भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर फाइनल में जगह बनाई है, जबकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंची है. भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हमेशा से रोमांचक और संघर्षपूर्ण होते रहे हैं, लेकिन पिछली कुछ मुलाकातों में भारतीय टीम पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ी है और लगभग एकतरफा मुकाबले जीते हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस मैच में पाकिस्तान, भारतीय टीम को टक्कर दे पाती है या नहीं.

इस मैच में भारत की तरफ से जिन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सबसे अधिक नजर रहेगी, उनमें वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और जसप्रीत बुमराह के नाम अहम हैं. भारतीय टीम को पाकिस्तान को गंभीरता से लेना होगा। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान, माज सदाकत, सईम अयूब और उस्मान खान से टीम इंडिया को सावधान रहना होगा। साहिबजादा फरहान का भारत के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड रहा है.

पिछले एशिया कप में भारतीय टीम ने लगातार तीन बार पाकिस्तान को हराया था. इसके बाद टी20 विश्व कप में भी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 17 टी20 मैच हुए हैं, जिनमें भारतीय टीम 14 बार विजयी रही है, जबकि पाकिस्तान को 3 बार जीत मिली है.

भारत की प्लेइंग इलेवन: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: साहिबजादा फरहान (कप्तान), माज सदाकत, उस्मान खान (विकेटकीपर), सईम अयूब, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, अहमद दानियाल, साद मसूद, अबरार अहमद, सुफयान मुकीम

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