अंडर-19 एशिया कप: फाइनल में भारत की हार के 5 बड़े कारण, एक्स फैक्टर बना पाकिस्तान का यह स्टार

अंडर 19 एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत को पाकिस्तान के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. पाकिस्तान ने भारत को खिताबी मुाकबले में हर मोर्चे में पीछे छोड़ा. इस मुकाबले में भारत की हार के 5 बड़े कारण क्या रहे, आइए जानते हैं.

एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत को पाकिस्तान के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी.
  • अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारत को पाकिस्तान के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी. इस हार के बड़े कारण जानिए.
  • पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 347 रन बनाए जबकि भारतीय गेंदबाजों ने 6 से अधिक की इकोनॉमी से रन लुटाए.
  • भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर 10वें ओवर तक 156 रन पर ऑल आउट होकर पूरी तरह से ढह गया था.
दुबई:

Under-19 Asia Cup Final: अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारत को पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में पाकिस्तान ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया. भारत ने फाइनल से पहले तक इस टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया था. फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों के विशाल अंतर से हराया. इस मैच में पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 347 रन बनाए थे. 348 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की बल्लेबाजी बुरी तरह से फेल हो गई. भारतीय टीम मात्र 156 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. इस तरह भारत 191 रन के अंतर से खिताबी मुकाबला हार गई.  

इस खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान के सामने भारतीय टीम बुरी तरह से लड़खड़ा गई. इस मुकाबले में भारतीय टीम की हार 5 बड़ी वजहें क्या रही? आइए समझते हैं. 
अंडर-19 एशिया कप में भारत की हार के 5 बड़े कारण

1. टॉस जीत कर बॉलिंग का फैसला गलत 

दुबई में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीत कर अपने गेंदबाजी का फैसला लिया. यह फैसला भारत के हित में नहीं रहा. पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 347 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. पाकिस्तान सलामी बल्लेबाज समीर मिन्हास ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 113 गेंदों पर 171 रनों की बेहतरीन पारी खेली. यदि भारतीय टीम पहले बैटिंग की होती तो शायद टीम इंडिया बड़ा स्कोर बनाने में सफल होती और उसके बाद परिस्थितियां कुछ और होती. 

2. बॉलरों ने जमकर लुटाए रन

पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी मुकाबले में भारतीय गेंदबाज बेरंग नजर आए. टीम इंडिया ने इस मैच में 6 बॉलरों का यूज किया. इन 6 में 5 बॉलरों की इकोनॉमी 6 से ऊपर रही. किशन सिंह ने तो 5 ओवर में 50 रन लुटाए. दीपेश ने 10 ओवर में 83, कनिष्क चौहान ने 10 ओवर में 72 रन लुटाए. एक मात्र बॉलर ने खिलान पटेल ने कसी गेंदबाजी की. उनके 10 ओवर में 44 रन बने.

3. टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर धराशायी

348 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की शुरुआत को बड़ी तेज की. लेकिन कुछ ही ओवरों बाद एक के बाद एक विकेट गिरते गए. वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद पर छक्का लगाया. पहले ओवर में भारत ने 21 रन बनाए. लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर में कप्तान आयुष म्हात्रे (2 रन), चौथे ओवर में एरोन जॉर्ज (16 रन), पांचवें ओवर में वैभव सूर्यवंशी (26 रन), 7 ओवर में विहान मल्होत्रा ( 7 रन) और 10 ओवर में वेंदात त्रिवेदी (9 रन) बनाकर चलते रहे. 348 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की आधी पारी 10वें ओवर में ही सिमट गई. 

4. वैभव सूर्यवंशी, कप्तान म्हात्रे, कुंडू सब बुरी तरह फेल

फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के बड़े नाम वैभव सूर्यवंशी, कप्तान आयुष म्हात्रे, विकेटकीपर अभिज्ञान कुंडू सब बुरी तरह से फेल हो गए. सूर्यवंशी ने आते ही धमाका तो किया था. लेकिन हर गेंद को हिट करने की आदत के चक्कर में वो उस समय आउट हुए, जब टीम को उनकी सबसे अधिक जरूरत थी. कप्तान म्हात्रे तो पहले ही जा चुके थे. विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू इसी टूर्नामेंट में दोहरा शतक लगा चुके थे. लेकिन वो भी मात्र 12 रन बनाकर चलते बने. 

5.  समीर मिन्हास की पारी

खिताबी मुकाबले में भारत की हार की सबसे बड़ी वजह समीर मिन्हास की पारी रही. समीर मिन्हास ने  113 गेंदों पर 172 रन बनाए. समीर ने इस पारी में 17 चौके और 9 छक्के लगाए. समीर की इस बल्लेबाजी के दम पर पाकिस्तान ने 347 रन बनाए.  समीर ने अकेले जितने रन बनाए, भारत की पूरी टीम मिल कर भी उतना रन नहीं बना सकी. 

India U19, Pakistan U19, Asia Cup 2025, Cricket
