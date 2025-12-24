T20 वर्ल्ड कप खिताब बचाने से लेकर टक्कर वाले वनडे और टेस्ट मुकाबले, भारतीय पुरुष टीम का ऐसा है 2026 का शेड्यूल

Team India Upcoming Year 2026 Schedule: साल 2025 के उतार-चढ़ाव भरे साल के बाद, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के सामने 2026 का एक बहुत व्यस्त शेड्यूल है, जिसमें घर पर T20 वर्ल्ड कप का बचाव, बहुत सारे वनडे मैच और विदेशी धरती पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के कुछ मुश्किल मुकाबले शामिल हैं. भारत के लिए 2025 एक यादगार साल रहा, क्योंकि उन्होंने दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, खासकर अपनी चार स्पिनरों वाली रणनीति के सफल होने से. T20I के मामले में, टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा और उसने घर और विदेश में द्विपक्षीय सीरीज़ जीतीं, जिसमें एशिया कप भी शामिल है, हालांकि उन्होंने अभी तक ट्रॉफी अपने हाथ में नहीं ली है.

लेकिन टेस्ट टीम के मामले में, नतीजे मिले-जुले रहे: सिडनी में ऑस्ट्रेलिया से हार का मतलब था कि भारत बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज़ 3-1 से हार गया और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को अलविदा कह दिया. विराट कोहली, रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट टीम में एक बड़े बदलाव की शुरुआत करते हुए इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया.

शुभमन गिल नए टेस्ट कप्तान बने और बाद में वनडे कप्तान भी बन गए. इंग्लैंड में 2-2 से कड़ी टक्कर के बाद, भारत ने घर पर वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-0 से आसान सीरीज़ जीत हासिल की. ​​हालांकि, न्यूजीलैंड में 3-0 से सीरीज़ हार का डर तब वापस आया जब दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें 2-0 से हरा दिया. टेस्ट में भारत का बैटिंग ऑर्डर अभी भी तय नहीं है, लगातार प्रयोगों से भूमिका की स्पष्टता और लंबी अवधि की योजना पर सवाल उठ रहे हैं.

लेकिन 2026 में, सबसे छोटे फॉर्मेट पर सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा, जबकि T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद वनडे पर ध्यान जाएगा. भारत का व्यस्त 2026 न्यूजीलैंड के दौरे से शुरू होगा, जिसमें तीन वनडे और पांच T20I मैच होंगे, जिसमें T20 वर्ल्ड कप के घर पर और श्रीलंका में 7 फरवरी से 8 मार्च तक होने के कारण T20I पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा.

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर टूर्नामेंट में उतरेगा. मौजूदा फॉर्म और स्क्वाड के हिसाब से, भारत जून 2024 में बारबाडोस में जीती हुई टाइटल को बरकरार रखने के लिए तैयार है और पुरुष T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली मेज़बान टीम बनकर इतिहास रचने की कोशिश करेगा. अगर ऐसा होता है, तो भारत T20 वर्ल्ड कप में तीन टाइटल जीतने वाली एकमात्र टीम भी बन जाएगी.

T20 वर्ल्ड कप के बाद का शेड्यूल, IPL 2026 के खत्म होने के बाद, जून में फिर से शुरू होगा जब अफगानिस्तान एक टेस्ट (WTC साइकिल के तहत नहीं) और तीन वनडे के लिए भारत आएगा. इसके बाद भारत जुलाई में इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल दौरे के लिए जल्दी ही रवाना होगा, जिसमें तीन वनडे और पांच T20I शामिल होंगे.

भारत के 2026 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप असाइनमेंट अगस्त में श्रीलंका में दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ के साथ शुरू होंगे, यह दौरा टीम के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि टीम अभी भी स्पिन-फ्रेंडली पिचों पर स्पिनरों के खिलाफ खेलने का तरीका नहीं सीख पाई है.

सितंबर में UAE में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज़ होने की संभावना है. इसके होने की संभावना बांग्लादेश के टल चुके दौरे से ज़्यादा है, जो देश में हाल के तनाव के कारण होने में मुश्किल लग रहा है. भारत 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स T20 इवेंट के लिए भी यात्रा करेगा, जहाँ एक दूसरी टीम के हिस्सा लेने की उम्मीद है.

भारत अपना 2026 का घरेलू सीज़न तब शुरू करेगा जब वेस्टइंडीज सितंबर और अक्टूबर में तीन वनडे और पांच T20I के लिए आएगा. इसके बाद, वे अक्टूबर और नवंबर में एक बड़े विदेशी दौरे के लिए रवाना होंगे – न्यूजीलैंड का एक ऑल-फॉर्मेट दौरा जिसमें दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच T20I शामिल होंगे.

भारत दिसंबर में श्रीलंका की मेज़बानी करके साल का समापन करेगा, जिसमें तीन वनडे और तीन T20I खेले जाएंगे, क्योंकि वे 2027 पुरुष वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे हैं. भारत के खिलाड़ियों और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स को तीनों फॉर्मेट में वर्कलोड मैनेजमेंट के मामले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, जबकि वे ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेंगे और विभिन्न द्विपक्षीय सीरीज़ में लगातार जीत हासिल करेंगे.