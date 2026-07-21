'पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं', क्रिकेट के 'सिकंदर' का बड़ा दावा! IND vs ZIM सीरीज को लेकर की भविष्यवाणी

जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने तीन मैच की टी20 सीरीज में भारत को प्रबल दावेदार मानने से इनकार करते हुए कहा कि दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होगी और उनके पास समान रूप से जीत हासिल करने के मौके होंगे. वर्ल्ड चैंपियन भारत का टी20 अंतरराष्ट्रीय में हाल में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। उसे आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैच में हार का सामना करना पड़ा. इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैच की सीरीज में उसे चार मैच में हार मिली जबकि एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था. अब उसके पास जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत की राह पर लौटने का मौका होगा. इस सीरीज का पहला मैच बृहस्पतिवार को खेला जाएगा.

रजा ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, ‘‘इस सीरीज में दोनों देशों के पास समान मौके होंगे. हमें अपनी टीम पर पूरा भरोसा है. हमारी टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह सीरीज बेहद रोमांचक होगी.''

जिम्बाब्वे ने फरवरी में कोलंबो में खेले गए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के मैच में ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराया था, उसने इस साल श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ भी जीत दर्ज की हैं.

रजा ने कहा, ‘‘जहां तक जीत हार का सवाल है तो दोनों टीमों के पास यह सीरीज जीतने के बराबर के मौके होंगे. भारत अभी बदलाव के दौर से गुजर रहा है जिससे यह सीरीज और अधिक रोमांचक हो गई है. मुझे नहीं लगता कि यह सीरीज एकतरफा होगी.'' दूसरा और तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच 25 और 26 जुलाई खेले जाएंगे.

सिकंदर रज़ा ने रचा इतिहास

सिकंदर रज़ा 314वां इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं और वह जिम्बाब्वे के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं. 2013 में डेब्यू करने के बाद से, यह ऑलराउंडर तीनों फॉर्मेट में मैच जिताने वाले योगदान के साथ ज़िम्बाब्वे क्रिकेट की रीढ़ बन गया है. उन्होंने 9,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल रन बनाए हैं, 245 विकेट लिए हैं, 9 शतक और तीन बार एक पारी में 5 विकेट लिए हैं. साथ ही, उन्होंने टीम के दोबारा बनने के अहम दौर में कप्तान के तौर पर नेशनल टीम की कमान भी संभाली है.

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भारत का जिम्बाब्वे दौरा