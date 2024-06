T20 World Cup 2024 : ऑस्ट्रेलिया पर अफगानिस्तान की जीत ने सेमीफाइनल की जंग को बनाया दिलचस्प, भारत के लिए बजी खतरे की घंटी, ऐसा है पूरा समीकरण

सेमीफाइनल की जंग बनी दिलचस्प

एक ओर जहां भारतीय टीम अपने दोनों मैच जीतकर सेमीफाइनल के करीब तो वहीं, अब अफगानिस्तान की जीत ने ऑस्ट्रेलिया के समीकऱण को बिगाड़ कर रख दिया है. अब ग्रुप ए में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया एक-एक जीत के साथ बराबरी पर है. ऑस्ट्रेलिया का अगला मुकाबला भारत के साथ होगा तो वहीं अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश के साथ खेलेगी.

ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के लिए सेमीफाइनल का समीकरण बना दिलचस्प

(The semi-final equation become interesting for Australia and Afghanistan)

अब भारत से यदि ऑस्ट्रेलिया हार जाता है और अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश से जीत जाती है तो सेमीफाइनल में अफगानिस्तान की टीम पहुंच जाएगी. वहीं, भारत की टीम को ऑस्ट्रेलिया से हार मिलती है और बांग्लादेश, अफगानिस्तान को हरा देता है तो फिर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहुंचेगी.