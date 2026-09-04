'पाकिस्तान से हमेशा एक कदम आगे,' महामुकाबले से पहले दीप्ति का पड़ोसी पर वार

सीनियर ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि हाल के मुकाबलों में भारत हमेशा पाकिस्तान से एक कदम आगे रहा है और शनिवार को होने वाले महिला एशिया कप मैच में भी वे इसी लय को बनाए रखना चाहेंगी. भारत पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है और पाकिस्तान के खिलाफ अपने आखिरी लीग मैच में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम अभी ग्रुप A में टॉप पर है, उसने थाईलैंड और हांगकांग के खिलाफ शानदार जीत हासिल की है.

पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीप्ति ने कहा,"देखिए, ऐसा कोई खास फ़ायदा नहीं है. बस बात यह है कि हमने उनके (पाकिस्तान) खिलाफ जो भी मैच जीते हैं - चाहे वह एशिया कप हो या कोई और मैच - हम हमेशा उनसे एक कदम आगे रहे हैं. बस यही बात है. पूरी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है. अगर आप बॉलिंग यूनिट या बैटिंग यूनिट को देखें, तो मुझे लगता है कि दोनों ही संतुलित हैं."

दीप्ति ने आगे कहा,"जिस खिलाड़ी का दिन अच्छा होता है, वह बेहतर करने और खेल को आगे ले जाने की कोशिश करती है. और उसके आस-पास के खिलाड़ी सकारात्मक बातें करने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपने खेल में और बेहतर कर सकें."

पाकिस्तान टीम के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा,"देखिए, हमारी टीम भी अच्छी है और उनके गेंदबाज़ भी अच्छे हैं. हम यह जानते हैं. लेकिन हम अपनी ताक़त पर ज़्यादा ध्यान देते हैं. और जैसा कि मैंने कहा, हम अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं. हम इसी पर ध्यान दे रहे हैं." "हम बस अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं. बॉलिंग यूनिट और बैटिंग यूनिट के तौर पर, टीम को उतना ही एकजुट होना चाहिए जितना हम पिछले दो मैचों में खेले हैं. यही हमारी सोच है." उन्होंने टीम कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ भी बताने से इनकार करते हुए कहा,"यह मैनेजमेंट का फ़ैसला है."

29 साल की दीप्ति ने बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरानी और लेग-स्पिनर प्रेमा रावत की तारीफ़ की. "चरणी बहुत अच्छी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं. वह रैंकिंग में नंबर वन हैं. उन्होंने पिछले साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. जिस तरह से वह गेंद को टर्न कराती हैं, वह अविश्वसनीय है. बल्लेबाज के लिए उन्हें खेलना आसान नहीं होता. प्रेमा के साथ भी ऐसा ही है. उसने बहुत ज्यादा मैच नहीं खेले हैं. लेकिन जब भी उसे बॉलिंग करने का मौका मिलता है, वह हमेशा एक कदम आगे रहती है. उसकी सोच यही होती है कि 'मुझे टीम के लिए विकेट लेने हैं'."

श्री चरणी ने दो मैचों में चार विकेट लिए हैं, जबकि प्रेमा ने दो मैचों में दो विकेट लिए हैं. दीप्ति ने कहा कि एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश की है. "मैंने मैदान और नेट्स पर उनकी जितनी हो सके मदद करने और अपना अनुभव उनके साथ बांटने की कोशिश की है. एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते, मैं उनकी जितनी हो सके मदद करती हूं."

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