Gold Silver Prices Drop: जन्‍माष्‍टमी के दिन आज शुक्रवार को सोने और चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली. सोने के दाम करीब 1,200 रुपये तक गिर गए, ज‍बकि चांदी में भी 1,600 रुपये तक की गिरावट देखी गई. घरेलू कमोडिटी मार्केट पर एक समय अक्‍टूबर डिलीवरी वाला सोना गिर कर 1,54,605 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर चला गया. दूसरी ओर दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी गिर कर 2,39,525 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंच गई.

कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी के दिन क्‍यों गिरे सोने-चांदी के दाम?

केडिया एडवायजरी से जुड़े मार्केट एक्‍सपर्ट के मुताबिक, सोने-चांदी में गिरावट के पीछे पर्व-त्‍यौहार से जुड़ी वजह नहीं, बल्कि अंतरराष्‍ट्रीय लेवल की वजहें हैं. ग्‍लोबल अनिश्चितता के बीच सोने-चांदी में गिरावट की बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना बताया गया.

जानकारों ने कहा कि कच्‍चे तेल की कीमतें पिछले कुछ दिनों में ऊपर गई हैं. साथ ही अमेरिका का रोजगार-डेटा भी आने वाला है, जिस पर निवेशकों की नजरें हैं. बाजार इन आंकड़ों से ये समझने की कोशिश करेगा कि आगे अमेरिकी केंद्रीय बैंक- फेडरल रिजर्व आने वाले समय में ब्‍याज दरों को लेकर क्‍या फैसला ले सकता है. इस बीच मुनाफावसूली बढ़ने को भी एक वजह बताया गया.

यहां देखिए पिछले 30 दिनों का भाव

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