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Asian Games 2026: चोटिल नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की जगह एशियन गेम्स के लिए यशवीर सिंह को किया गया शामिल

Neeraj Chopra Replacement for Asian Games 2026: नीरज चोपड़ा की जगह यशवीर सिंह को मिला एशियन गेम्स का टिकट, जबकि अभिषेक पाल टीम से बाहर हो गए. AFI ने घोषित की 77 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम, जानिए पूरा मामला.

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Asian Games 2026: चोटिल नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की जगह एशियन गेम्स के लिए यशवीर सिंह को किया गया शामिल
Neeraj Chopra Replacement for Asian Games 2026:

Neeraj Chopra Replacement for Asian Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज़ मेडल जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर यशवीर सिंह को जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय एथलेटिक्स टीम में चोटिल नीरज चोपड़ा की जगह शामिल किया गया है. वहीं, लंबी दूरी के धावक अभिषेक पाल को टीम से हटा दिया गया है क्योंकि उन्हें NADA ने कथित डोपिंग उल्लंघन के लिए नोटिस भेजा था. एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) ने गुरुवार को लुधियाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले आइची-नागोया एशियन गेम्स के लिए 77 सदस्यों वाली भारतीय ट्रैक एंड फील्ड टीम की घोषणा की. लुधियाना में नेशनल यूथ चैंपियनशिप भी हो रही है.

ग्लासगो में हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान चोट लगने के कारण पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल रेस) के एथलीट तेजस शिरसे को भी टीम से बाहर कर दिया गया है.

AFI के प्रेसिडेंट बहादुर सिंह सागू ने कहा, "हमने नीरज चोपड़ा की जगह यशवीर को शामिल किया है, जो CWG मेडल विजेता हैं और नीरज अभी चोटिल हैं. यह चोट के कारण किया गया बदलाव था, इसलिए यशवीर के आने में कोई समस्या नहीं थी."

उन्होंने आगे कहा, "लंबी दूरी के धावक अभिषेक पाल को उनके सामने आ रही समस्याओं के कारण टीम से हटा दिया गया है. तो, एशियन गेम्स के लिए यह फाइनल टीम है."

पिछले महीने, नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA) ने अभिषेक को नोटिस भेजा था क्योंकि उनके डोप सैंपल में महिलाओं की फर्टिलिटी से जुड़ी एक दवा पाई गई थी, जिसके बारे में अधिकारियों ने कहा कि वह "थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे" थी.

AFI के पूर्व सेक्रेटरी और मौजूदा प्लानिंग कमीशन चीफ ललित भनोट ने कहा, "यह (अभिषेक के) डोप टेस्ट में पॉजिटिव आने का मामला नहीं है. उस पदार्थ की मौजूदगी थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे है. NADA अभी जांच कर रही है. लेकिन हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे. हम नहीं चाहते कि कोई हम पर उंगली उठाए. इसलिए, हमने अभिषेक को टीम से हटा दिया है."

शिरसे और अभिषेक को इस महीने की शुरुआत में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा घोषित 73 सदस्यों वाली भारतीय एथलेटिक्स टीम में शामिल किया गया था. मिनिस्ट्री ने बुधवार को छह और ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों को टीम में जोड़ा.

जिन एथलीटों को जोड़ा गया है, उनमें 200 मीटर की धाविका हरिता भद्रा, क्वार्टर-माइलर किरण पहल, पोल वॉल्टर सिंधुश्री जी, ट्रिपल जम्पर आई आशा इलांगो, डिस्कस थ्रोअर सान्या यादव और हैमर थ्रोअर प्रवीण कुमार शामिल हैं. शुरुआती 73 एथलीटों में से दो – अभिषेक और शिर्से – को हटा दिया गया और बुधवार को छह नए एथलीटों को शामिल किया गया, जिससे कुल संख्या 77 हो गई है.

भनोट ने बताया कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) के अनुरोध पर आइची-नागोया एशियाई खेलों के आयोजकों ने इन छह नए एथलीटों के नामों को स्वीकार कर लिया है. भनोट ने PTI को बताया, "ये छह एथलीट हमारी ओर से (कुछ महीने पहले) सौंपी गई लंबी सूची में शामिल नहीं थे, लेकिन IOA ने उन्हें शामिल करने का अनुरोध किया था और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (OCA) तथा एशियाई खेल आयोजन समिति ने उनकी एंट्री को स्वीकार कर लिया है."

उन्होंने आगे कहा, "यह सब कुछ दिन पहले ही हुआ है." AFI ने आयोजकों से यह अनुरोध भी किया है कि पिछले एशियाई खेलों में दो मेडल जीतने वाले अविनाश साबले को 5000 मीटर की दौड़ में भी हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए. हालांकि, उनके पसंदीदा इवेंट, 3000 मीटर स्टीपलचेज़ में उनकी भागीदारी पक्की है. पिछले साल ACL सर्जरी के बाद से साबले ने इस सीज़न में केवल एक ही दौड़ में हिस्सा लिया है. उन्होंने 2023 में हांग्जो एशियाई खेलों में 3000 मीटर स्टीपलचेज़ में गोल्ड और 5000 मीटर में सिल्वर मेडल जीता.

भानोट ने कहा, "सेबल का 3000 मीटर स्टीपलचेज़ में हिस्सा लेना पक्का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हमने एशियाई खेलों के आयोजकों से यह भी गुज़ारिश की है कि वह 5000 मीटर दौड़ में भी हिस्सा लें." "लेकिन, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले इंडियन एथलेटिक्स सीरीज़ के फ़ाइनल इवेंट में AFI क्वालिफ़िकेशन मार्क (5000 मीटर में) हासिल कर पाते हैं या नहीं."

नई दिल्ली में 10 सितंबर को होने वाला इंडियन एथलेटिक्स सीरीज़ फ़ाइनल एक प्राइज़ मनी इवेंट होगा और एशियाई खेलों में जाने वाले ज़्यादातर एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे. अगर सेबल को 5000 मीटर दौड़ में हिस्सा लेना है, तो उन्हें वहां AFI क्वालिफ़िकेशन मार्क हासिल करना होगा और एशियाई खेलों के आयोजकों से मंज़ूरी भी लेनी होगी. शिर्से के बारे में, AFI के एक सूत्र ने बताया कि फ़ेडरेशन ने उनसे अपनी फ़िटनेस की स्थिति के बारे में लिखित में जानकारी देने को कहा था, लेकिन उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है.

वहीं, गुलवीर सिंह और पारुल चौधरी एशियाई खेलों में तीन-तीन इवेंट में दौड़ेंगे. गुलवीर 10,000 मीटर, 5000 मीटर और 1500 मीटर में दौड़ेंगे, जबकि पारुल 3000 मीटर स्टीपलचेज़, 5000 मीटर और 1500 मीटर में हिस्सा लेंगी.

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