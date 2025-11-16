IND A vs PAK A Live Streaming: वैभव सूर्यवंशी का आएगा जलजला ! पाकिस्तान के साथ भिड़ंत, जानें किस चैनल पर होगा मैच का लाइव टेलीकास्ट

When And Where To Watch Emerging Asia Cup Online: इमर्जिंग एशिया कप 2025 में आज भारत और पाकिस्तान ए के बीच सुपरहिट मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच में सबकी नजर एक बार फिर युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी. इमर्जिंग एशिया कप 2025 का यह मैच 16 नवंबर रविवार को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.वैभव सूर्यवंशी ने पिछले मैच में यूएई के खिलाफ धमाका किया था और केवल 32 गेंद पर शतक ठोक दिया था. सूर्यवंशी के शानदार 144 और जितेश शर्मा के 83 रनों की बदौलत भारत ए ने 20 ओवर में 297/4 का विशाल स्कोर बनाया था जिसके बाद यूएई की टीम को इस मैच में 148 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. दूसरी ओर, पाकिस्तान ए ने पहले मैच में ओमान को हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए, टीम ने माज़ सदाकत के 96 रनों की बदौलत 20 ओवर में 220-4 का स्कोर बनाया. जवाब में ओमान 180 रन बनाकर 40 रनों से मैच हार गया.

भारत ए बनाम पाकिस्तान ए मैच कब है?

यह मैच रविवार, 16 नवंबर को खेला जाएगा

भारत ए बनाम पाकिस्तान ए मैच का वेन्यू कहां है?

यह मैच कतर के दोहा स्थित वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत ए बनाम पाकिस्तान ए मैच किस समय शुरू होगा?

मैच भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होगा.

आप भारत ए बनाम पाकिस्तान ए मैच टीवी पर लाइव कहां देख सकते हैं?

मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जो टूर्नामेंट का आधिकारिक प्रसारणकर्ता है.

भारत ए बनाम पाकिस्तान ए मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

मैच का सीधा प्रसारण SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर किया जाएगा. स्ट्रीमिंग मुफ़्त नहीं है और केवल वे फैन्स ही मैच देख पाएंगे जिन्होंने अपने पेड पैक सब्सक्राइब किए हैं, हालांकि, सभी फैन्स के लिए एक छोटा सा मुफ़्त प्रीव्यू उपलब्ध होगा.

भारत ए टीम: प्रियंश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर (उपकप्तान), सूर्यांश शेडगे, जितेश शर्मा (कप्तान) (विकेटकीपर), रमणदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुर्जपनीत सिंह, विजय कुमार वैषाक, युधवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), सुयश शर्मा.

पाकिस्तान शाहीन्स: इरफान खान (कप्तान), यासिर खान, मुहम्मद नईम, मुहम्मद फाइक, माज़ सादाकत, गाज़ी घोरी, मुहम्मद शहजाद, साद मसूद, अराफात मिन्हास, मुबासिर खान, शाहिद अज़ीज़, सुफयान मोकीम, उबैद शाह, मुहम्मद सलमान, अहमद दानियाल.

