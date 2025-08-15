Independence Day 2025: सचिन या गावस्कर नहीं बल्कि इस क्रिकेटर ने लगाया है 15 अगस्त के दिन शतक

Virat Kohli Huge Record on Independence Day: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने करियर में अनेकों रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. उसी में एक है भारत के स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर शतक बनाना. विराट कोहली भारतीय क्रिकेट इतिहास में एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जिनके नाम स्वतंत्रता दिवस के दिन शतक लगाने की उपलब्धि हासिल की है. खास बात है कि कोहली ने यह उपलब्धि विदेशी धरती पर हासिल की है.

2019 में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर थी. तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 14 अगस्त को शुरू हुआ था. बारिश की वजह से यह मैच भारतीय समयानुसार अगले दिन (15 अगस्त) तक चला गया. इस मैच में कोहली ने शतक लगाया था. जिसके चलते टीम इंडिया ने ना सिर्फ मैच जीता बल्कि सीरीज भी अपने नाम की.

बात अगर उस मैच की करें तो वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. क्रिस गेल के 72 और एविन लुईस के 43 रन की मदद से वेस्टइंडीज ने 35 ओवर में 7 विकेट पर 240 रन बनाए थे. क्रिस गेल और एविन लुईस के बीच पहले विकेट के लिए 115 रनों की साजेदारी हुई थी. लेकिन फिर इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते गए. इस मैच में बारिश के कारण बार-बार बाधा हुई.

भारत को 35 ओवर में जीत के लिए 255 रन करा लक्ष्य दिया गया था. भारत की शुरुआत खराब हुई थी और रोहित शर्मा सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुए थे. लेकिन फिर धवन और कोहली ने साझेदारी कर भारत की जीत का आधार तैयार किया. कोहली ने इसके बाद अय्यर के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 94 गेंदों में 120 रनों की साझेदारी की.

कोहली ने इस मैच में 99 गेंदों में 14 चौकों की मदद से नाबाद 114 रनों की पारी खेली. उनके अलावा श्रेयस अय्यर ने 41 गेंद में 65 रन बनाए. भारत ने 32.3 ओवर में 256 रन बनाकर मैच जीत लिया. कोहली को इस शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया था. खास बात यह है कि यह क्रिस गेल के वनडे करियर का आखिरी मुकाबला था. हालांकि, गेल ने पहले ऐलान नहीं किया था, लेकिन सब मान तक चल रहे थे कि उनका यह आखिरी मैच है.

बता दें, सचिन तेंदुलकर के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक विराट कोहली के नाम है. तेंदुलकर के नाम 100 शतक हैं. इसमें 51 टेस्ट और 49 वनडे शतक हैं. विराट कोहली ने 82 शतक लगाए हैं. कोहली के नाम वनडे में 51, टेस्ट 30 और टी20 में 1 शतक है. विराट कोहली टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास का ऐलान कर चुके हैं. टेस्ट में कोहली ने 46.85 की औसत से 9230 और टी20 में 48.69 की औसत से 4188न रन बनाए हैं. जबकि वनडे में उन्होंने 57.88 की औसत से 14181 रन बनाए हैं.

यह भी पढ़ें: Independence Day 2025: 15 अगस्त के दिन ऐसा है भारतीय टीम का हार-जीत का रिकॉर्ड

यह भी पढ़ें: AUS vs SA: ग्लेन मैक्सवेल एक विकेट लेते ही रच देंगे इतिहास, आज तक सिर्फ तीन खिलाड़ी कर पाए हैं ऐसा