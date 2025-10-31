महिला वर्ल्ड कप, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया: हरमनप्रीत कौर से क्यों डरती है ऑस्ट्रेलियाई टीम?

1983 के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव ने एक दिन पहले ही NDTV को दिए गये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत की तुलना सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और सुनील गावस्कर के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली के क्लास से की थी. कपिल देव ने कहा था, 'हरमन में काबिलियत है. कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बड़े मौकों पर खुद को साबित करते हैं- जैसे सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, धोनी, युवराज सिंह, विराट कोहली, रोहित शर्मा. हरमन भी उन्हीं में से एक हैं, जो सही समय पर मैच जिता सकती हैं. लेकिन मैं उन पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहूंगा, वह पहले से ही एक मैचविनर हैं.'

नवी मुंबई में फिर दिखा हरमन का क्लास

जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जीत के लिए 339 रनों का लक्ष्य रखा तो स्टेडियम में बैठे ज्यादातर दर्शकों और क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी लगा कि मैच में कंगारू टीम का पलड़ा बेहद भारी और एकतरफा हो गया है. मगर 10वें ओवर तक स्मृति मंधाना और शेफाली के विकेट गंवाने के बाद भी जेमाइमा रोड्रिगेज के साथ कप्तान हरमनप्रीत तिनका-तिना रन जोड़ती रहीं. लेकिन टूर्नामेंट में 65 गेंदों पर 6 चौकों के साथ अर्द्धशतक पूरा करते ही उनका बल्ला खुल गया. हरमनन इसके बाद बांउड्री के बाहर छक्कों में भी बात करने लगी.

हरमन ने तीसरे विकेट के लिए जेमिमा के साथ 167 रन जोड़े, 156 गेंदों पर. ये जोड़ी टीम को हार के मुंह से जरूर निकाल लायी. हरमन आखिरकार एनाबेल सदरलैंड की गेंद पर 88 गेंदों का सामना करते हुए 89 रन बनाकर लौटीं. कप्तान की जिम्मेदारी निभा दी.

याद आया डार्बि का मैदान, कंगारू का बिगड़ा बॉडी लैंग्वेज

हरमन जब तक पिच पर रहीं कंगारू टीम की धड़कनें तेज करती रहीं. उनकी बॉडी लैंग्वेज बिगाड़ दी. वो कैच ड्रॉप करती भी नजर आईं. दरअसल इंग्लैंड के डार्बि मैदान पर हरमन 8 साल पहले ऐसे ही वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में सिर्फ 115 गेंदों पर नाबाद 171 रनों की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को अपने दम पर सेमीफाइनल से बाहर का रास्ता दिखा चुकी हैं. कंगारू टीम नवी मुंबई में भी उसी नजारे को याद कर हरमन के खौफ में ही रही.

हालांकि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने लीग के दौरान भारत के खिलाफ मैच से पहले कहा था कि वो उस मैच को भूल चुकी हैं. लेकिन हरमन की 89 रनों की पारी के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम उस खौफनाक मंजर से दोबारा गुजरती नजर आयी.

ऑस्ट्रेलिया से 36 का नाता

हरमनप्रीत एक नहीं कई बार मैच विनर पारियां खेलती नजर आई हैं. कई बार वो टीम को जीत की दहलीज तक ले गईं और कंगारू टीम की रीढ़ में झुनझुनी पैदा कर दीं. केपटाउन में खेले गए 2023 के टी-20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 173 के लक्ष्य का पीछा करते हुए हरमन ने 34 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली और टीम जीत के बिल्कुल करीब थी जब वो रन आउट हो गईं. हरमन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हर बार खौफ पैदा करती रही हैं.

