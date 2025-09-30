IND-W vs SL-W: दीप्ति और अमनजोत ने मिलकर बनाया महारिकॉर्ड, वनडे इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

Deepti Sharma and Amanjot Kaur Create History: दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर की सातवें विकेट के लिए हुई रिकॉर्ड शतकीय साझेदारी के दम पर भारत ने महिला वनडे विश्व कप 2025 के पहले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ 269 का स्कोर खड़ा किया. गुवाहाटी में बारिश से बाधित इस मुकाबले में बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद 47 ओवरों में 269 रन बनाए. दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने अपने-अपने अर्द्धशतक पूरे किए और सातवें विकेट के लिए 103 रनों की साझेदारी की. जब दीप्ति बल्लेबाजी को आईं थी, तब भारत ने 124 के स्कोर पर 6 विकेट गंवा दिए थे और टीम इंडिया 200 का स्कोर भी पार करती नहीं करती दिख रही थी. हालांकि, दोनों ने संभल कर पहले साझेदारी की और फिर अपना गियर बदले और कुछ बड़े शॉर्ट खेले.

महिला वनडे में दूसरी बार हुआ ऐसा

महिला वनडे के इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब किसी टीम ने 125 के अंदर 6 विकेट गंवाने के बाद 250 का स्कोर पार किया हो. इससे पहले 2022 में ऐसा हुआ था. तब भारत ने श्रीलंका खिलाफ 124 के स्कोर पर 6 विकेट गंवा दिए थे और अंत में टीम 9 विकेट के नुकसान पर 255 रन बनाने में सफल हुई थी.

भारत के लिए इस मैच में अमनजोत कौर ने 56 गेंदों में पांच चौके और एक छक्के के दम पर 57 रनों की पारी खेली. अमनजोत कौर इसके साथ ही महिला वनडे में नंबर-8 या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आने के बाद अर्द्धशतक लगाने वाले दूसरी भारतीय बनी हैं. इतना ही नहीं अमनजोत विश्व कप में नंबर 8 या उससे नीचे से 50 से अधिक स्कोर दर्ज करने वाली दूसरी बल्लेबाज हैं.

महिला वनडे में भारत के लिए नंबर 8 या उससे कम पर 50 से अधिक स्कोर

67 - पूजा वस्त्राकर बनाम पाकिस्तान, माउंट माउंगानुई, 2022 WC

62* - पूजा वस्त्राकर बनाम ऑस्ट्रेलिया, मुंबई WS, 2023

57 - अमनजोत कौर बनाम श्रीलंका, गुवाहाटी, 2025 विश्व कप

56* - पूजा वस्त्राकर बनाम श्रीलंका, पल्लेकेले, 2022

51 - पूजा वस्त्राकर बनाम ऑस्ट्रेलिया, वडोदरा, 2018

गिरकर संभली भारतीय टीम

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच मैच से महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई. श्रीलंका ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. 14 के स्कोर पर स्मृति मंधाना के रूप में टीम को पहला झटका लगा. मंधाना 8 रन बनाकर आउट हुईं. इसके बाद ओपनर प्रतिका रावल और हरलीन देओल ने दूसरे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी की. रावल 59 गेंद पर 1 छक्का और 3 चौके की मदद से 37 रन बनाकर आउट हुईं.

देओल ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ तीसरे विकेट के लिए 39 रन जोड़े. टीम का स्कोर जब 120 था, भारत ने तब एक ही ओवर में तीन विकेट गंवाए. इनोका रनावीरा ने अपने ओवर में हरलीन, जेमिमा और हरमनप्रीत को पवेलियन भेजा. हरमनप्रीत कौर 21, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स शून्य पर आउट हुईं. इसके अगले ओवर में ऋचा घोष भी 2 रन बनाकर आउट हो गईं. भारतीय टीम 27 ओवर में 124 रन पर 6 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी.

इसके बाद दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने सातवें विकेट के लिए 103 रन की साझेदारी कर टीम को मुश्किल से निकाला. अमनजोत कौर ने वनडे करियर का पहला अर्धशतक लगाया. वह 56 गेंद पर 1 छक्का और 5 चौके की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुईं. आठवें विकेट के लिए दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा के बीच 21 गेंद पर 42 रन की साझेदारी हुई. दीप्ति शर्मा पारी की आखिरी गेंद पर 53 रन बनाकर आउट हुईं. 53 गेंदों पर खेली इस अहम पारी में उन्होंने 3 चौके लगाए.

स्नेह राणा 15 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 28 रन बनाकर नाबाद रहीं. भारतीय टीम ने 47 ओवर में 8 विकेट पर 269 रन बनाए. बारिश की वजह से मैच 50 की जगह 47 ओवर का खेला जा रहा है. श्रीलंका के लिए इनोका रानाविरा ने 4, उदेशिका प्रबोधिनी ने 2 विकेट लिए. कप्तान चमारी अट्टापचट्टू और अचिनी ने 1-1 विकेट लिए.

