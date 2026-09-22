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एशियन गेम्स 2026: भारत-श्रीलंका गोल्ड मेडल मैच Free में कैसे देखें?

एशियन गेम्स के फाइनल मैच में आज भारतीय महिला टीम, श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड मेडल की जंग के लिए मैदान पर होगी. भारतीय टीम डिफेंडिंग चैंपियन है और पिछले मैच में भारत ने श्रीलंका को अपने पिछले सात मैचों में हराया है.

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एशियन गेम्स 2026: भारत-श्रीलंका गोल्ड मेडल मैच Free में कैसे देखें?
एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड की जंग! भारत बनाम श्रीलंका मैच की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

भारत का एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट में दबदबा बरकरार रहने की उम्मीद है लेकिन मंगलवार को होने वाले फाइनल में जुझारू श्रीलंका की टीम गत चैंपियन को कड़ी चुनौती देने के इरादे से उतरेगी. भारतीय महिला और पुरुष दोनों टीम के एक बार फिर पोडियम के शीर्ष पर पहुंचने की उम्मीद है और बेहद खराब प्रदर्शन ही उन्हें स्वर्ण पदक से रोक सकता है. हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम ने जापान और बांग्लादेश के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करके फाइनल में जगह बनाई है.

मंगलवार को स्वर्ण पदक जीतने पर भारत क्षेत्र में अपनी बादशाहत और मजबूत करेगा. भारत ने इस महीने की शुरुआत में एशिया कप के फाइनल में भी श्रीलंका को हराया था. श्रीलंका अतीत में भारत को हरा चुका है लेकिन हाल के वर्षों में भारत और अन्य एशियाई टीमों के बीच अंतर बढ़ा है.

कप्तान चामरी अटापट्टू की 50 गेंद में 82 रन की शानदार पारी की बदौलत श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया. भारत जैसी मजबूत टीम को हराने के लिए श्रीलंका को ऐसे ही कुछ बेहतरीन प्रदर्शनों की जरूरत होगी। भारतीय टीम सभी विभागों में शानदार फॉर्म में है.

सलामी बल्लेबाज, खासकर शेफाली वर्मा शानदार फॉर्म में हैं जबकि टीम प्रबंधन तीसरे नंबर के बल्लेबाजी क्रम को लेकर लगातार प्रयोग कर रहा है. बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में जी कमालिनी को तीसरे नंबर पर उतारा गया था जबकि जापान के खिलाफ इसी स्थान पर भारती फुलमाली को आजमाया गया था.

टूर्नामेंट में अब तक बड़ी पारी खेलने में नाकाम रही कमालिनी ने क्वार्टर फाइनल में शेफाली के साथ पारी की शुरुआत की थी. कप्तान हरमनप्रीत कौर एशिया कप में अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं थीं और उनके प्रशंसकों को उम्मीद होगी कि महत्वपूर्ण फाइनल में वह अपनी पुरानी लय हासिल करेंगी.

पहले दो मुकाबलों को देखते हुए भारत के लिए ज्यादातर विकेट स्पिन गेंदबाजों ने लिए हैं और फाइनल में भी यह सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है. दीप्ति शर्मा शानदार फॉर्म में हैं और उन्हें श्री चरणी का अच्छा साथ मिल रहा है। तेज गेंदबाजी विभाग में नंदनी शर्मा ने प्रभावित किया है।

भारतीय टीम: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जी कमालिनी, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी और राधा यादव

श्रीलंका: इमेशा दुलानी, चामरी अटापट्टू (कप्तान), हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, हंसिमा करुणारत्ने, कौशानी नुथ्यांगना, मिताली अयोध्या, काव्या कविंदी, चामुडी प्रबोदा, सुगंधिका कुमारी, रश्मिका सेवांडी, निमाशा मीपागे, संजना काविंदी और अनुष्का संजीवनी

समय: मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा.

एशियन गेम्स 2026 में भारत Vs श्रीलंका महिला क्रिकेट फ़ाइनल का लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

एशियन गेम्स 2026 में भारत Vs श्रीलंका महिला क्रिकेट फ़ाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV पर उपलब्ध होगी.

एशियन गेम्स 2026 में भारत Vs श्रीलंका महिला क्रिकेट फ़ाइनल का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में IND-W बनाम SL-W एशियन गेम्स महिला क्रिकेट गोल्ड मेडल मैच का सीधा प्रसारण Sony Sports 1 TV चैनल पर किया जाएगा. इसका सीधा प्रसारण Sony Sports 3 और Sony Sports 3 HD (हिंदी) और Sony Sports 4 (तमिल, तेलुगु और कन्नड़) पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जाएगा. 

भारत-श्रीलंका के बीच गोल्ड मेडल वाला मैच फ्री में कैसे देखें

भारत में IND-W बनाम SL-W एशियन गेम्स महिला क्रिकेट गोल्ड मेडल मैच को फ्री में DD Sports पर देख सकते हैं.

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