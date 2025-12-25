विज्ञापन
IND-W vs SL-W 3rd T20I: श्रीलंका के खिलाफ कहर बरपाने को तैयार दीप्ति शर्मा, तीसरे मैच में निशाने पर होगा वर्ल्ड रिकॉर्ड

INDW vs SLW 3rd T20I, Deepti Sharma Eye Big Record: भारत और श्रीलंका के बीच जारी पांच महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में दीप्ति की खराब स्वास्थ्य के चलते प्लेइंग इलेवन से बाहर रही थीं. तीसरे मैच में उनकी वापसी होगी और इस दौरान उनके निशाने पर एक मेगा रिकॉर्ड होगा.

  • भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार ने बताया कि दीप्ति शर्मा तीसरे टी20 मुकाबले के लिए उपलब्ध हैं
  • दीप्ति शर्मा पिछले मैच में हल्के बुखार के कारण नहीं खेल पाई थीं, लेकिन अब उनकी रिकवरी पूरी हो चुकी है
  • भारत ने श्रृंखला में अब तक 2-0 की बढ़त बनाई है और तीसरे मुकाबले में सीरीज जीतने का लक्ष्य है
India Womens vs Sri Lanka Womens 3rd T20I, Deepti Sharma World Record: श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के तीसरे महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले से पहले भारतीय महिला टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार ने साफ किया है कि ऑल-राउंडर दीप्ति ठीक हैं और तीसरे मुकाबले में चयन के लिए उपलब्ध होंगी. बता दें, दीप्ति खराब स्वास्थ्य के चलते दूसरे मुकाबले में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थीं. भारत पांच मैचों की मौजूदा सीरीज में 2-0 से आगे है और शुक्रवार को उसकी नजरें सीरीज जीतने पर होगी. वहीं इस मुकाबले में दीप्ति के निशाने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा. 

दीप्ति चयन के लिए उपलब्ध

दीप्ति हल्के बुखार के कारण विशाखापत्तनम में दूसरे टी20 मैच नहीं खेल पाई थीं. भारत ने यह मैच सात विकेट से जीता था. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी रिकवरी पर करीब से नजर रख रही थी. मुजुमदार ने तीसरे मुकाबले की पूर्व संध्या पर कहा,"दीप्ति बिल्कुल ठीक हैं. वह उपलब्ध और फिट हैं." भारत ने अब तक सीरीज में तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर को नहीं आजमाया है और मुजुमदार ने संयोजन के मामले में अलग-अलग चीजों को आजमाने की कोशिश की है.

मुजुमदार ने टीम संयोजन को लेकर कहा,"रेणुका के लिए, हम फिर से एक अलग संयोजन पर विचार कर रहे थे. कुछ चीजों को भी आजमा रहे हैं, और वह इस टीम का एक अभिन्न अंग हैं, जैसा कि आप पिछले दो सालों में जानते हैं. यह टीम के भीतर कुछ चीजों को आजमाने के बारे में है."

मुजुमदार ने यह भी कहा कि जेमिमा रोड्रिग्स, जिन्होंने विशाखापत्तनम में पहले मैच में 69 रन बनाए थे, तीसरे मैच से पहले एहतियात के तौर पर अभ्यास सत्र में शामिल नहीं हुईं. मुजुमदार ने  कहा,"जेमिमाह को थोड़ी परेशानी थी, लेकिन मुझे लगता है कि वह ठीक है. वह आज बस आराम कर रही है." "डॉक्टर और फिजियो उस पर कड़ी नजर रख रहे हैं, लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं. उसे ठीक होना चाहिए. यह सिर्फ एक अनिवार्य आराम है जो वह चाहती है. हम मैच के दिन अपनी प्लेइंग इलेवन तय करेंगे."

दीप्ति के निशाने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड

वहीं ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा के निशाने पर तीसरे मुकाबले में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा. दीप्ति अगर चार विकेट लेने में सफल होती हैं तो वह महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय नें सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन जाएंगी. दीप्ति ने अभी तक भारत के लिए 130 मैचों की 127 पारियों में 18.99 की औसत और 6.11 की इकॉनमी से 148 विकेट लिए हैं. दीप्ति महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में दूसरी सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं.  इस लिस्ट में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मेगन शुट्ट हैं. जिन्होंने 123 मैचों में 151 विकेट झटके हैं. दीप्ति अगर दो विकेट लेती हैं तो वह इस फॉर्मेट में 150 विकेट लेने वालीं पहली भारतीय और दूसरी ओवरऑल खिलाड़ी होंगी.

