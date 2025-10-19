IND-W vs ENG-W: दीप्ति ने 4 विकेट लेकर रिकॉर्ड बुक में बनाई जगह, बनीं भारत की दूसरी सबसे सफल गेंदबाज

Deepti Sharma Script History: इंदौर के होल्कर स्टेडियम में हो रहे आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में दीप्ति शर्मा एकमात्र गेंदबाज रहीं, जिन्होंने अपने प्रभावित किया. दीप्ति ने 10 ओवर में 51 रन देकर 4 विकेट लिए. दीप्ति ने अपने इस प्रदर्शन के दम पर एक बड़े रिकॉर्ड लिस्ट में अपनी जगह बनाई. दीप्ति भारत की ओर से महिला वनडे में 150 से अधिक विकेट लेने वाली दूसरी गेंदबाज बनीं हैं. दीप्ति महिला वनडे में भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं.

दीप्ति ने पूरे किए 150 विकेट

दीप्ति को महिला वनडे में 150 विकेट के आंकड़े तक पहुंचने के लिए सिर्फ 1 विकटों की जरूरत थी. अब उनके नाम 117 मैचों में 153 विकेट हैं. उनकी इकॉनमी 4.33 की है. जबकि उन्होंने 3-3 बार इस फॉर्मेट में 4 विकेट और 5 विकेट हॉल लिया है. उनका बेस्ट फिगर 6/20 है. दीप्ति ओवरऑल रिकॉर्ड में 9वें स्थान पर हैं. उन्होंने पाकिस्तानी स्टार सना मीर को पीछे छोड़ा है, जिनके 120 मैचों में 151 विकेट हैं. भारत के लिए महिला वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज झूलन गोस्वामी हैं. झूलन गोस्वामी ने 204 मैचों में 255 विकेट झटके हैं. झूलन महिला वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज भी हैं.

हिदर नाइट ने जड़ा शतक

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हिदर नाइट की शतकीय पारी के दम पर 8 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए. इंग्लैंड को सलामी बल्लेबाजों टैमी ब्यूमाउंट और एमी जोंस ने मजबूत शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 73 रन की साझेदारी की. ब्यूमाउंट 43 गेंद पर 22 रन बनाकर आउट हुईं. जोंस ने 68 गेंद पर 56 रन की पारी खेली. इस पारी में जोंस ने 8 चौके लगाए

इंग्लैंड की पारी का मुख्य आकर्षण हिदर नाइट रहीं. हिदर ने 91 गेंद पर 1 छक्का और 15 चौकों की मदद से 109 रन की बेहतरीन पारी खेली. हिदर की पारी की बदौलत ही इंग्लैंड 288 रन बना सकी. चौथे विकेट के रूप में आउट हुईं हिदर नाइट ने तीसरे विकेट के लिए कप्तान ब्रंट के साथ 113 रन की अहम साझेदारी की. कप्तान नट सेवियर ब्रंट ने 38, सोफिया डंकले ने 15, एम्मा लंब ने 11, और चार्लोट डीन ने 13 गेंद पर 19 रन बनाए.

इस बेहद अहम मैच में भारतीय गेंदबाजों ने निराश किया. गेंदबाज विकेट लेने में सफल नहीं रहीं जिससे इंग्लैंड की रन गति पर अंकुश नहीं लग सका. दीप्ति शर्मा एकमात्र प्रभावी गेंदबाज रहीं. दीप्ति ने 10 ओवर में 51 रन देकर 4 विकेट लिए. श्री चरणी ने 10 ओवर में 68 रन देकर 2 विकेट लिए

