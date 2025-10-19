India vs England Live Score, ICC Women's World Cup 2025: इंग्लैंड कर रही पहले बल्लेबाजी, जानें लाइव अपडेट्स

India Women vs England Women Live: महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का मुकाबला इंग्लैंड के साथ है. भारत के खिलाफ इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव है. रेणुका ठाकुर को जेमिमा रोड्रिग्स की जगह इलेवन में शामिल किया गया है. वहीं, इंग्लैंड की इलेवन में सोफी एक्लेस्टोन और लॉरेन बेल की वापसी हुई है. इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही है. भारत के लिए यह मैच काफी अहम है. जीत ही भारतीय टीम को सेमीफाइनल में की रेस में बनाए रख सकती है. भारतीय टीम इस समय प्वाइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है. भारतीय टीम के 4 मैच में 4 अंक हैं. (SCORECARD)

भारतीय महिला टीम (प्लेइंग इलेवन): प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेट कीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर

इंग्लैंड महिला टीम (प्लेइंग इलेवन): एमी जोन्स (विकेट कीपर), टैमी ब्यूमोंट, हीथर नाइट, नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एम्मा लैम्ब, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिंसे स्मिथ, लॉरेन बेल