IND-W vs AUS-W: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने दिखाया दम, खड़ा किया 330 का पहाड़ सा स्कोर, बना गया ये बड़ा रिकॉर्ड

India vs Australia, Highest total for India Womens in ODI World Cups: महिला विश्व कप के 13वें मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड 330 रन बनाए. भारत की तरफ से प्रतिका रावल और मंधाना ने अर्धशतकीय पारी खेली. जबकि मध्यक्रम में बल्लेबाजी को आईं जेमिमा रोड्रिग्स और रिचा घोष ने तेजी से रन बटोरते और भारत ने 300 का लक्ष्य पार किया. यह महिला वर्ल्ड कप में भारत का सबसे बड़ा टोटल है. साथ ही यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला वनडे में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है.

भारत ने खड़ा किया अपना सबसे बड़ा टोटल

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 330 का स्कोर खड़ा करने से पहले भारत का महिला वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा टोटल 317/8 था, जो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2022 में बनाया था. यह दूसरी बार है जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप में 300 का स्कोर पार कर पाई है. जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का यह सबसे बड़ा स्कोर है.

वनडे विश्व कप में भारतीय महिलाओं का सर्वोच्च स्कोर

330 बनाम ऑस्ट्रेलिया, विजाग, 2025*

317/8 बनाम वेस्टइंडीज, हैमिल्टन, 2022

284/6 बनाम वेस्टइंडीज, ब्रेबॉर्न, 2013

281/3 बनाम इंग्लैंड, डर्बी, 2022

281/4 बनाम ऑस्ट्रेलिया, डर्बी, 2022

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा टोटल

वहीं यह किसी भी टीम द्वारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में खड़ा किया दूसरा सबसे बड़ा टोटल है. कंगारू टीम के विरुद्ध महिला वनडे में सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने का रिकॉर्ड भी भारत के ही नाम है. भारत ने इसी साल लक्ष्य का पीछा करते हुए मंधाना के शतक के दम पर 369 रन बनाए थे. जबकि यह दूसरा सबसे बड़ा टोटल है.

वहीं यह महिला वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खड़ा किया गया सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम था, जब उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए 298 रन बनाए थे. भारत एकमात्र ऐसी टीम है, जिसने दो बार ऑस्ट्रेलियाा के खिलाफ 300 का स्कोर पार किया है.

वनडे में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सर्वाधिक स्कोर

369, भारत, दिल्ली द्वारा, 2025 (दूसरी पारी)

330, भारत, विजाग 330, 2025 WC (पहली पारी)*

298/8, इंग्लैंड, हैमिल्टन, 2022 WC (दूसरी पारी)

292 भारत, न्यू चंडीगढ़, 2025 (पहली पारी)

288/6 न्यूजीलैंड, उत्तरी सिडनी, 2012 (पहली पारी)

मंधाना-प्रतिका की रिकॉर्ड साझेदारी

एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था. पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को सलामी बल्लेबाजों स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने बेहतरीन शुरुआत दी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 24.3 ओवर में 155 रन की साझेदारी की.

प्रतिका रावल ने 96 गेंद पर 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से 75 रन की पारी खेली. वहीं, मंधाना ने 66 गेंद पर 3 छक्के और 9 चौके लगाते हुए 80 रन की पारी खेली. इन दोनों का विकेट एक के बाद एक कर गिरा. मंधाना ने इस पारी के दौरान इतिहास रचा. वह एक कैलेंडर इयर में वनडे में 1,000 रन बनाने वाली महिला क्रिकेट की पहली बल्लेबाज बन गई हैं.

सलामी बल्लेबाजों के बाद हरलीन देओल ने 38, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 22, जेमिमा रोड्रिग्स ने 33, और ऋचा घोष ने 32 रन की पारी खेली. अमनजोत कौर ने 16 रन की पारी खेली. इन बल्लेबाजों में से किसी ने अंत तक बल्लेबाजी की होती तो भारत का स्कोर 350 के ऊपर जा सकता था. निचला क्रम पूरी तरह फ्लॉप रहा. भारतीय टीम 48.5 ओवर में 330 रन पर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया के लिए सोफी मोलिनेक्स ने 3 विकेट लिए, हालांकि वह थोड़ी महंगी रहीं और 10 ओवर में 75 रन लुटाए. एनाबेल सदरलैंड ने 9.5 ओवर में 40 रन देकर 5 विकेट लिए. मेगान स्कट और एश्ले गार्डनर को 1-1 विकेट मिला.

