IND vs ZIM, T20 World Cup: जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले से पहले इरफान पठान ने कप्तान सूर्यकुमार यादव को दी अहम सलाह

Irfan Pathan Suggestion for Suryakumar Yadav: दक्षिण अफ्रीका से भारत को मिली हार और उसके बाद वेस्टइंडीज की जिम्बाब्वे पर धमाकेदार जीत के बाद सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी पर तलवार लटक रही है.

  • भारत की टी20 टीम को दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के दबाव का सामना है
  • पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने कप्तान सूर्यकुमार यादव को नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने का सुझाव दिया है
  • पठान ने अक्षर पटेल को टीम में वापस शामिल करने और बल्लेबाजी तथा गेंदबाजी में गहराई बढ़ाने की सलाह दी है
Irfan Pathan Suggestion for Suryakumar Yadav: दक्षिण अफ्रीका से भारत को मिली हार और उसके बाद वेस्टइंडीज की जिम्बाब्वे पर धमाकेदार जीत के बाद सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी पर तलवार लटक रही है. भारतीय टीम को एक भी गलती अब भारी पड़ सकती है. ग्रुप स्टेज में अजेय रहने के बाद भारत का जब अहमदाबाद में असल टेस्ट हुआ तो टीम इंडिया की कमजोरी खुलकर सामने आई. गेंदबाजों के पास कोई प्लान बी दिखा नहीं.  भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और उसका नतीजा यह है कि सुपर-8 में ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया तीसरे स्थान पर खड़ी है. ऐसे में भारत को अब जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हर हाल में हराना होगा और उसे उम्मीद करनी होगी कि उसकी जीत बड़ी होगी. वहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले पूर्व भारतीय ऑल-राउंडर इरफान पठान ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को अहम सुझाव दिए हैं. 

पूर्व ऑलराउंडर का मानना ​​है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत के बल्लेबाजी असंतुलन को दूर करने और आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले लय को बदलने में मदद मिल सकती है. ब्रॉडकास्टर्स से बात करते हुए पठान ने इस संयोजन की ओर इशारा करते हुए कहा,"शायद सूर्यकुमार को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए. इससे उन तीन बाएं हाथ के बल्लेबाजों की लगातार बल्लेबाजी में बदलाव आएगा और बल्लेबाजी की एकरसता भी दूर होगी." 

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए सूर्यकुमार ने 32 मैचों में 158.53 के स्ट्राइक रेट से 864 रन बनाए हैं. भारत के शीर्ष क्रम के लड़खड़ाने के बाद उन्होंने यह सुझाव दिया है. सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा लय हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और तिलक वर्मा अभी तक तीसरे नंबर पर कोई मजबूत छाप नहीं छोड़ पाए हैं. तिलक ने पांच मैचों में 118.88 के स्ट्राइक रेट से 107 रन बनाए हैं.

पठान ने टीम में और गहराई लाने के लिए अक्षर पटेल को वापस लाने का सुझाव भी दिया. उन्होंने कहा,"अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया जाना चाहिए. वह बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ भी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं. इसलिए मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वह बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं. वह बहुत अनुभवी हैं. हम बल्लेबाजी में उन्हें फ्लोटर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो यह पहली प्राथमिकता है."

पठान का मानना ​​है कि भारत कुलदीप यादव और संजू सैमसन को भी टीम में शामिल करने पर विचार कर सकता है. उन्होंने कहा,"भारतीय टीम शायद कुलदीप यादव को टीम में शामिल करने के बारे में सोच रही होगी, क्योंकि उन्होंने वेस्टइंडीज की गेंदबाजी को देखा होगा… इसके अलावा, हां, वेस्टइंडीज के बल्लेबाज बाएं हाथ के हैं. हां, वे संजू सैमसन के बारे में भी सोच रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि भारतीय टीम ज्यादा सोच-विचार करे और ज्यादा फेरबदल करे. मेरा मानना ​​है कि उन्हें प्लेइंग इलेवन में सिर्फ एक बदलाव करना चाहिए. अक्षर यादव को टीम में जगह मिलनी चाहिए."

