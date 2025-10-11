कप्तानी मिलने के बाद से आग उगल रहा शुभमन गिल का बल्ला, संगाकारा, जयवर्धने का रिकॉर्ड ध्वस्त

शुभमन गिल को जब से भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी मिली है, तभी से उनका बल्ला आग उगल रहा है. गिल ने पहले इंग्लैंड की धरती पर रनों का अंबार लगाया. वहीं अब उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में हो रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट की पहली पारी में फिर शतक जड़ा है. यह बतौर कप्तान गिल का भारत में पहला शतक है. गिल पहली पारी में 196 गेंदों में 16 चौके और दो छक्के लगाकर 129 रन बनाकर नाबाद रहे. जिससे भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 518 के स्कोर पर अपनी पहली पारी घोषित की. बतौर कप्तान गिल ने अपनी पांचवां शतक जड़ा और रिकॉर्ड्स की झड़ी सी लगा दी.

संगाकारा, जयवर्धने का रिकॉर्ड ध्वस्त

शुभमन गिल ने भारत के कप्तान बनने के बाद से अभी तक 7 मैचों की 12 पारियों में 84.81 की औसत से शतक जड़े हैं. गिन ने पांच शतक और एक अर्द्धशतक लगाया है. टेस्ट में कम से कम सात मैचों में टीम की अगुवाई करने वाले कप्तानों की लिस्ट में गिल का औसत ब्रैडमैन के बाद सबसे बेहतर है.

कुमार संगाकार ने 15 मैचों में श्रीलंका की अगुवाई की है. इस दौरान उन्होंने 26 मैचों में 69.60 की औसत से 1601 रन बनाए हैं. बतौर कप्तान संगाकार ने भी सात शतक और चार अर्द्धशतक जड़े हैं. जबकि इस लिस्ट में अब चौथे स्थान पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ हैं. स्मिथ ने 40 मैचों में कंगारू टीम की कमान संभाली है और उन्होंने 69 पारियों में 4139 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 68.98 का है. स्मिथ ने 17 शतक और 14 अर्द्धशतक बतौर कप्तान लगाए हैं.

अब निशाने पर डॉन ब्रैडमैन

डॉन ब्रैडमैन ने बतौर कप्तान 24 मैचों की 38 पारियों में 101.51 की औसत से 3147 रन बनाए थे. उन्होंने 14 शतक और सात अर्द्धशतक ठोके. गिल अगर इसी तरह खेलते रहे तो वह जल्द ही ब्रैडमैन को बतौर टेस्ट कप्तान सबसे बेहतर औसत के मामले में पीछे छोड़ सकते हैं. इसके लिए उन्हें बस मैराथन पारी खेलनी होंगी और नाबाद लौटना होगा.

भारत ने पहली पारी में खड़ा किया पहाड़ सा स्कोर

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित कर दी. भारत की ओर से इस पारी में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के अलावा कप्तान शुभमन गिल ने शतक लगाए. मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 58 रन जोड़े. राहुल 38 रन बनाकर आउट हुए.

इसके बाद जायसवाल ने साई सुदर्शन के साथ दूसरे विकेट के लिए 193 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. सुदर्शन 87 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद जायसवाल ने गिल के साथ तीसरे विकेट के लिए 74 रन जोड़े. जायसवाल ने 258 गेंदों में 22 चौकों के साथ 175 रन बनाए. वह रन आउट होकर अपना तीसरा दोहरा शतक लगाने से चूक गए.

इसके बाद कप्तान गिल ने नितीश रेड्डी के साथ चौथे विकेट के लिए ताबड़तोड़ 91 रन जुटाते हुए टीम को 400 के पार पहुंचा दिया. नितीश ने 54 गेंदों में 2 छक्कों और 4 चौकों के साथ 43 रन की पारी खेली. यहां से एक और शानदार साझेदारी देखने को मिली. गिल ने ध्रुव जुरेल के साथ पांचवें विकेट के लिए 102 रन जोड़ते हुए टीम को 500 के पार पहुंचाया.

134.2 ओवर में ध्रुव जुरेल (44) रोस्टन चेज की गेंद पर आउट हुए, जिसके तुरंत बाद कप्तान ने पारी घोषित कर दी. गिल 196 गेंदों में 2 छक्कों और 16 चौकों के साथ 129 रन बनाकर नाबाद रहे. वेस्टइंडीज की ओर से जोमेल वारिकन ने 98 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट झटके, जबकि कप्तान रोस्टन चेज ने एक विकेट अपने नाम किया.