Exclusive: सुशांत सिंह राजपूत की बहन लड़ेंगी बिहार चुनाव, भाई को याद कर रोईं, बोलीं- मेरे भाई के साथ न्याय हुआ...

दिव्या गौतम को पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले ने उम्मीदवार बनाया है. वह 15 अक्टूबर को अपना चुनावी नामांकन भरने वाली हैं. इससे पहले उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत की.

चुनावी मैदान में सुशांत सिंह राजपूत की बहन
नई दिल्ली:

सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम चुनावी मैदान में कदम रखने की तैयारी कर चुकी हैं. दिव्या सुशांत ममेरी बहन है हैं और वह विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजामाएंगी. वह महागठबंधन की प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगी. वह दीघा सीट से चुनावी मैदान में हैं. दिव्या गौतम को पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले ने उम्मीदवार बनाया है. वह 15 अक्टूबर को अपना चुनावी नामांकन भरने वाली हैं. इससे पहले उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत की. इस दौरान वह काफी इमोशनल होती भी नजर आईं और वजह थे उनके भाई सुशांत सिंह राजपूत जिन्हें उनके फैन्स आज भी याद करते हैं.

सुशांत के बारे में बोलते हुए दिव्या ने कहा,  सुशांत सिंह राजपूत अपने काम की वजह से एक नाम थे, लेकिन भाई-भतीजावाद या नेपोटिज्म की वजह से नहीं. मैंने उनसे यह भी सीखा कि आपको अपने पैशन के लिए जीना चाहिए, और यही बात उन्होंने आज भी हमें सिखाई है. मैं उन्हीं की वजह से थिएटर करती हूं. भावुक होते हुए दिव्या ने कहा,  सुशांत सिंह राजपूत के साथ न्याय हुआ या नहीं, यह जनता तय करेगी. 

2020 में 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए सुशांत

सुशांत सिंह राजपूत फिल्मों में आने से पहले टीवी का पॉपुलर चेहरा थे. जी टीवी के उनके शो पवित्र रिश्ता ने उन्हें घर-घरा के फेवरेट बना दिया था. इसके बाद जब वो फिल्मी पर्दे पर आए तो भी दर्शकों का दिल जीत लिया. कम समय के करियर में उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी. 2020 में अचानक उनकी मौत की खबर ने सभी को हैरान कर दिया. फैन्स आज भी सुशांत को मिस करते हैं और उनके काम की तारीफ करते हैं.

