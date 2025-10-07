विज्ञापन
Ind vs Wi: 'क्या आप वास्तव में विंडीज के लिए खेलना चाहते हैं', महान लारा ने अपने खिलाड़ियों पर उठा दिए कई बड़े सवाल

Brian Lara on Abhishek: महान बल्लेबाज ने भारतीय युवा स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की खासियत बताते हुए उनका भी उदाहरण दिया

अपने समय के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा
  • विंडीज क्रिकेट की वर्तमान स्थिति अस्सी के दशक की टीम के मुकाबले बहुत दयनीय और निराशाजनक हो गई है
  • ब्रायन लारा ने खिलाड़ियों से विंडीज के लिए खेलने का जुनून और समर्पण दिखाने की अपील की है
  • विंडीज के खिलाड़ियों में टेस्ट क्रिकेट के लंबे प्रारूप में धैर्य और प्रतिबद्धता की कमी देखी जा रही है
Brian Lara's big statement: विंडीज क्रिकेट की आज जो हालत है, वह अस्सी के दशक टीम को देखते हुए बहुत ही ज्यादा दयनीय हो गई है. सीनियर स्तर पर टीम करीब ढाई दिन में टेस्ट गंवा दे रही है, तो दूरी पंक्ति की टीम को नेपाल जैसे देश के हाथों शर्मसार होना पड़ रहा है. और इस हाल से पूर्व दिग्गज बहुत ही ज्यादा आहत हैं. महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने कई उदाहरण देते हुए विंडीज के खिलाड़ियों को लेकर बड़ी बात बोलती है. लारा ने कहा, 'प्रतिभा पलायन, बुनियादी ढांचे की कमी और अस्थिर वित्तीय स्थिति जैसी पुरानी समस्याओं के बावजूद भी वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के दिल में अगर जुनून होता, तो वे टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह बनाने का ‘कोई न कोई रास्ता' निकाल ही लेते. दुनिया भर में फ्रेंचाइजी-आधारित टी20 प्रतियोगिताओं वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों की काफी मांग रहती है, लेकिन ये खिलाड़ी खेल के लंबे प्रारूप के में बेहतर प्रदर्शन करने का धैर्य नहीं दिखा पा रहे हैं.

क्या आप वास्तव में विंडीज के लिए खेलना चाहते हैं?

लारा ने सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कारों के दौरान मीडिया से कहा, ‘मैं रोस्टन चेस और अन्य खिलाड़ियों से आग्रह करना चाहूंगा कि वे बताएं कि क्या उनके दिल में क्रिकेट है? क्या वे सचमुच वेस्टइंडीज के लिए खेलना चाहते हैं? और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर ऐसा है तो आपको कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा.' उन्होंने कहा, ‘हमारे पास भी 30-40 साल पहले बेहतर सुविधाएं नहीं थीं. विव रिचर्ड्स ने किसी बेहतर अभ्यास पिच पर बल्लेबाजी नहीं की थी. हमें भी वही काम करना पड़ता था, वही मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन जज्बा अलग था. वेस्टइंडीज के लिए खेलने का जुनून काफी अधिक था.' टेस्ट क्रिकेट रिकॉर्ड 400 रन की पारी खेलने वाले इस पूर्व दिग्गज ने कहा, 'मैं युवा खिलाड़ियों से आग्रह करता हूं कि वे यह समझें कि यह एक शानदार अवसर है.'

टेस्ट क्रिकेट का यह पहलू चिंताजनक

लारा ने टेस्ट क्रिकेट में ‘बिग थ्री (भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया)' के बीच होने वाले मैचों के अलावा दर्शकों की घटती दिलचस्पी पर भी चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा, ‘जब आप ‘बिग थ्री' की बात करते है, तो एशेज में इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया या भारतीय टीम का इन दोनों देशों के मैचों में बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम आते है. इनके मैचों को देखकर लगता है कि इससे बेहतर क्रिकेट देखने को नहीं मिल सकता.' उन्होंने कहा, ‘वेस्टइंडीज में टेस्ट क्रिकेट को लेकर दिलचस्पी घट रही है. वेस्टइंडीज ही नहीं हमने अभी अहमदाबाद में भी देखा कि बहुत कम दर्शक मैच देखने पहुंचे थे. यह बहुत चिंताजनक स्थिति है. मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपने 17 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में टेस्ट क्रिकेट को अधिक महत्व दिया.' लारा ने इस बीच भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की, जिनके साथ उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद टीम में काफी समय बिताया.

'यह अभिषेक शर्मा की अच्छी बात'

उन्होंने कहा, ‘वह बहुत खास हैं. युवराज सिंह का उन पर बहुत प्रभाव था. उनकी बल्ले की गति कमाल की है‘ एक आश्चर्यजनक बात यह है कि वह मुझे कॉल करते हैं और टी20 क्रिकेट में मिली सफलता के बावजूद वह टेस्ट टीम में जगह बनाने का रास्ता तलाशना चाहते हैं. यह बेहद खास बात है.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

