Ind vs Wi: पडिक्कल का दबाव, तो करुण नायर पर फंसा पेंच, इस दिन होगा विंडीज के खिलाफ टेस्ट टीम का ऐलान

एक तरफ टीम इंडिया यूएई (UAE) में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) खेल रही है, तो वहीं अजित अगरकर एंड कंपनी की नजर अगले महीने विंडीज के खिलाफ खेले जाने वाली दो टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज (India vs West Indies) पर भी लगी हुई है. जल्द ही इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया जाएगा. और सूत्रों के अनुसार हाल ही में दलीप ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले देवदत्त पडिक्कल और पिछले दिनों इंग्लैंड दौरे में चोटिल हो गए नितीश कुमार रेड्डी टीम में वापसी के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंग्लैंड दौरे में उम्मीदों पर खरे न उतरने वाले करुण नायर की टीम में वापसी होगी.

नितीश फिट, तो पडिक्कल ने किया परफॉरमेंस ने बनाया दबाव

इंग्लैंड दौरे में चोटिल होकर बाहर हुए नितीश रेड्डी ने फिटनेस हासिल कर ली है. सारे टेस्ट भी पास कर लिए हैं. ऐसे में उनकी वापसी होगी, तो वहीं हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ लेफ्टी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने 1 टेस्ट मैच में 150 के औसत से इतने ही रन बनाए. लेकिन सवाल यह है कि करुण नायर का क्या होगा. गिल और केएल राहुल की तूफानी बल्लेबाजी के बीच नायर 4 मैचों की 8 पारियों में 25.62 के औसत से सिर्फ 205 रन ही बना सके थे.

एशिया कप के दौरान ही होगा टीम का ऐलान

BCCI सचिव देवाजीत सकारिया ने साफ कर दिया है कि विंडीज के खिलाफ अगले 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का ऐलान एशिया कप के दौरान ही किया जाएगा. उन्होंने कहा, 'टीम का ऐलान 23 या 24 सितंबर को किया जाएगा. और चयन समिति ऑन-लाइन मीटिंग कर टीम को अंतिम रूप प्रदान करेगी'

इन तारीखों को खेला जाएंगे दोनों टेस्ट मैच

विंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2 से 6 अक्तूबर और दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 10 से 14 अक्तूबर के बीच खेला जाएगा.

ऋषभ पंत पूरी तरह फिट नहीं

टीम की पहली पसंद के विकेटकीपर ऋषभ पंत विंडीज के खिलाफ वापसी नहीं कर पाएंगे. इंग्लैंड के खिलाफ शॉट खेलने की कोशिश में चोटिल हुए पंत अभी भी पुनर्वास कार्यक्रम से गुजर रहे हैं और वह पूर्ण मैच फिटनेस से काफी दूर हैं. यही वजह है कि फैंस इस बार ऋषभ पंत को खेलते हुए नहीं देख पाएंगे



