PAK vs SL: आज श्रीलंका से हारा तो एशिया कप में फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान, ऐसा है पूरा गणित

Qualification scenario for Pakistan to reach Asia Cup final: अब पाकिस्तान और श्रीलंका को फाइनल में पहुंचने की रेस में खुद को बनाए रखना है तो हर हाल में इस मैच को जीतना होगा.

PAK vs SL: आज श्रीलंका से हारा तो एशिया कप में फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान, ऐसा है पूरा गणित
PAK vs SL Preview, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच करो या मरो वाला मैच
  • पाकिस्तान-श्रीलंका सुपर 4 में अपना पहला मैच हार चुके हैं इसलिए आज का मुकाबला दोनों के लिए करो या मरो वाला है
  • फखर ज़मान की वापसी से पाकिस्तान की बल्लेबाजी मजबूत हुई है जबकि अबरार अहमद सबसे किफायती गेंदबाज हैं
  • श्रीलंका के पथुम निसांका ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और वानिंदु हसरंगा प्रमुख गेंदबाज व ऑलराउंडर हैं
Pakistan vs Sri Lanka – Asia Cup: सुपर 4 में आज पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका के साथ है. आज का मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए करो या मरो वाला है. दोनों टीमों सुपर 4 में अपना पहला मैच हार चुकी है. श्रीलंका को बांग्लादेश ने 4 विकेट से हराया था. तो वहीं, पाकिस्तान को भारत ने 6 विकेट से हरा दिया था. ऐसे में अब पाकिस्तान और श्रीलंका को फाइनल में पहुंचने की रेस में खुद को बनाए रखना है तो हर हाल में इस मैच को जीतना होगा. ऐसे में यह मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो वाला है.  (Pakistan vs Sri Lanka, Super Fours, 15th Match)

पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर (Players to watch: Pakistan)

फ़ख़र ज़मान: चोट के कारण लंबे समय तक टीम से बाहर रहने के बाद इस अनुभवी बल्लेबाज़ ने टीम में वापसी की है. हालांकि उन्होंने लगातार बड़े स्कोर नहीं बनाए हैं, लेकिन ज़मान लय में आते ही विपक्षी गेंदबाज़ों का मनोबल तोड़ने के लिए जाने जाते हैं.  यह सलामी बल्लेबाज़ जितनी देर क्रीज़ पर रहेगा, पाकिस्तान के लिए बड़ा लक्ष्य बनाने या उसे हासिल करने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी.

अबरार अहमद: चश्मा पहनने वाला यह लेग स्पिनर अब तक एशिया कप के अपने चार मैचों में केवल चार विकेट लेने के बावजूद टूर्नामेंट में पाकिस्तान का सबसे किफायती गेंदबाज़ रहा है. अपने कड़े स्पेल से अक्सर विपक्षी बल्लेबाज़ों को दूसरे गेंदबाज़ों पर आक्रमण करने और दूसरे छोर पर विकेट गंवाने पर मजबूर करते हैं, जिससे अबरार पाकिस्तान की टीम में एक अहम खिलाड़ी बन गए हैं. आजके मैच में इन दो खिलाड़ियों पर नजर रहेगी. वैसे, आज करो या मरो वाले इस मैच में सैम अयूब को अपनी बल्लेबाजी से कमाल करना होगा. वहीं, शाहीन अफरीदी को अपनी गेंदबाजी से प्रभाव डालना होगा. 

श्रीलंका के इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर (Players to watch: Sri Lanka)

पथुम निसांका: श्रीलंकाई सलामी बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने टी20 इंटरनेशनल मैचों की अपनी पिछली 25 पारियों में से 16 में 124 की स्ट्राइक रेट से कम से कम 30 रन बनाए हैं.  एशिया कप 2025 में, निसांका चार मैचों में 146 रन बनाकर रन बनाने की सूची में दूसरे स्थान पर हैं, जो भारत के अभिषेक शर्मा से 27 रन पीछे हैं. 

वानिंदु हसरंगा: श्रीलंकाई टीम में हसरंगा की जगह लगातार चोटों के कारण खराब रही है, लेकिन लेग स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर टीम का एक प्रमुख सदस्य बना हुआ है.  उन्होंने एशिया कप 2025 के 5 मैचों में 6 से कम की इकॉनमी रेट से 5 विकेट लिए हैं, हसरंगा को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना पसंद है और उन्होंने 2012 के एशियाई चैंपियन के खिलाफ अपने 5 मैचों में 14 विकेट लिए हैं और 61 रन बनाए हैं.

टी-20 में कैसा रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका का रिकॉर्ड (Head-to-head: Pakistan vs Sri Lanka in T20Is)

पाकिस्तान टी20 इंटरनेशनल मैचों में श्रीलंका से आगे है, लेकिन पिछले छह सालों  में श्रीलंका इस प्रारूप में बेहतरीन टीम रही है.  पाकिस्तान ने श्रीलंका को 23 में से 13 बार हराया है, लेकिन लंका  के खिलाफ उनकी आखिरी टी20 इंटरनेशनल जीत 2019 में आई थी. 

पाकिस्तान टीम
सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफयान मोकिम

श्रीलंका टीम
चरित असलंका (कप्तान), पथुम निसंका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानिदु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, जेनिथ लियानगे, चमिका करुणारत्ने, डुनिथ वेलालागे, वानिंदु हसरंगा, महीश तीक्ष्णा, दुष्मंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना

सुपर 4 का क्या है समीकरण (Super Fours points table and qualification scenario)

सुपर 4 में भारत दो अंकों और 0.689 के नेट रन रेट (NRR) के साथ टॉप पर है, उसके बाद बांग्लादेश है, जिसके भी उतने ही अंक हैं, लेकिन उसका NRR 0.121 है. इस समय पाकिस्तान चौथे और श्रीलंका तीसरे नंबर पर है, आज जो भी टीम जीतेगी उसके 2 अंक होंगे और NRR को भी फायदा मिलेगा. वहीं, हारने वाली टीम चौथे नंबर पर ही रहेगी. श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच मैच में यदि श्रीलंका बड़े अंतर से जीतती है तो फिर NRR में उसे फायदा मिलेगा और टॉप पर पहुंच सकती है.

वहीं, पाकिस्तान यदि आजके मैच को भारी अंतर से जीतता है तो उसे भी दो अंक के साथ NRR पर फायदा मिलेगा. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आजके मैच में किस टीम को जीत मिलती है और अपनी स्थिति सुपर 4 में सुधार पाती है. वहीं, हारने वाली टीम के लिए फाइनल में पहुंचने का रास्ता बंद हो जाएगा. 

ये भी जानें-  SL vs PAK: भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान कैसे पहुंचेगी Asia Cup 2025 के फाइनल में, ऐसा है पूरा समीकरण

पाकिस्तानी की संभावित प्लेइंग XI (Pakisatan Predicted XI): सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमां, सलमान अली आगा (कप्तान), फहीम अशरफ, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद. 

श्रीलंका की संभावित प्लेइंग इलेवनः (Sri Lanka Predicted XI): पथुम निसंका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरिथ असलंका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंदु मेंडिस, वानिंदु हसारंगा, डुनिथ वेलालगे, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा.

