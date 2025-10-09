Ind vs Wi 2nd Test: दूसरे टेस्ट में टीम गिल की नजर विंडीज के सफाए पर, मेहमानों के सामने यह बड़ा सवाल, जाने पिच, मौसम, टीम, A To Z

India vs West Indies 2nd Test Preview: कुछ दिन पहले ही मेहमान विंडीज (Ind vs Wi) को पहले टेस्ट में मात देने के बाद गिल के रणबांकुरे शुक्रवार से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू टेस्ट में विंडीज के सूपड़ा साफ करने पर नजर गड़ाए है, तो सीरीज की आखिरी लड़ाई लड़ने से पहले मेहमान कप्तान रोस्ट चेज (Roston Chase) के कानों में पूर्व दिग्गज ब्रायन लारा के ये हालिया शब्द जरूर ही गूंज रहे होंगे, 'मैं रोस्टन चेस और अन्य खिलाड़ियों से आग्रह करना चाहूंगा कि वे बताएं कि क्या उनके दिल में क्रिकेट है? क्या वे सचमुच वेस्टइंडीज के लिए खेलना चाहते हैं? और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर ऐसा है तो आपको कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा. अब लारा के शब्द विंडीज कप्तान और बाकी खिलाड़ियों तो कितना प्रेरित कर पाएंगे, यह तो समय ही बता पाएगा, लेकिन विंडीज के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले टेस्ट में करीब तीन दिन में मैच गंवाने के बाद 1-0 से पिछड़ रही टीम रोस्टन चेज दूसरे टेस्ट में कितने दिन मैदान पर टिक पाएगी? क्या टीम रोस्टन खुद के लिए सम्मान बटोर पाएगी या फिर यह टेस्ट मैच भी तीन दिन से कम ही चलेगा?

Ind vs Wi: 'क्या आप वास्तव में विंडीज के लिए खेलना चाहते हैं', महान लारा ने अपने खिलाड़ियों पर उठा दिए कई बड़े सवाल

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर (Nitish Kumar Reddy vs Jomen Warrican)

भारतीय प्रबंधन नितीश कुमार रेड्डी को पूरा मौका देना चाहता है, जिससे वह आगे टेस्ट ही नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में 2027 में होने वाले विश्व कप में एक सीम-ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकें. सहायक कोच रियान टेन डोइशे ने इस टेस्ट से दो दिन पहले कहा, वह अहमदाबाद में केवल 4 ओवर ही फंक सके और बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला. यहां प्रबंधन ही नहीं, बल्कि फैंस, पूर्व क्रिकेटर और मीडिया की भी नजर नितीश पर है.

जोमेल वैरिकन टीम के उप-कप्तान और संयुक्त रूप से टीम के सबसे अनुभवी स्पिनर हैं. लेकिन भारत के खिलाफ चार टेस्ट में उनका औसत 54.25 का है. दिल्ली में वह निश्चित ही इसे बेहतर करना चहेंगे. खासकर अहमदाबाद (29-5-102-1) के साधारण प्रदर्शन के बाद

पिच और मौसमी हालात (arun jaitley stadium's pitch)

अरुण जटेली स्टेडियम की इस पिच के पारंपिक बर्ताव करने की उम्मीद है. शुरुआती दो दिन पिच पर बल्लेबाजों का दबदाब रहेगा. तापमान में गिरावट से पिच के जल्द टूटने में मुश्किल हो सकती है. टेस्ट से पिछले हफ्ते दिल्ली में जरूर बारिश हुई थी, लेकिन दूसरे के बारिश से प्रभावित होने की कोई उम्मीद नहीं है.

इतने बजे शुरू होगा मैच, यहां होगा प्रसारण (Second Test start timing & Live streaming)

दूसरा टेस्ट में टॉस सुबह 9:00 होगा, तो मैच का सीधा प्रसारण 9:30 बजे से Star Sports पर देखा जा सकता है.

आंकड़ों की बात (India vs West Indies: head to head)

दोनों देश अभी तक 101 टेस्ट मैच खेल चुके हैं. विंडीज ने जहां 30 टेस्ट मैच जीते हैं, तो भारत ने 24 में मैदान मारा है, जबकि 47 टेस्ट मैच ड्रॉ छूटे हैं. आज के हालात से इतर यह बताता है कि दोनों देशों के बीच बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक और कड़ी टेस्ट क्रिकेट खेली गई है.



भारतीय XI में एक को छोड़कर किसी बदलाव की उम्मीद नहीं

एक बार को हो सकता है कि प्रबंधन बुमराह की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को जगह दे दे क्योंकि दिल्ली की काली मिट्टी की पिच पर स्पिनर आक्रमण पर जल्द ही लग जाते हैं. लेकिन पिछला टेस्ट ढाई दिन में खत्म हो गया और इससे बुमराह को पर्याप्त आराम मिल गया. और बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम में नहीं ही हैं, तो यहां उनके लिए वर्कलोड जैसी कोई बात ही नहीं है. ऐसे में उनके खेलने के आसार ज्यादा हैं. बहरहाल, दोनों देशों की मैदान में ये XI मैदान पर उतर सकती हैं

भारत: 1. शुभमन गिल (कप्तान) 2. यशस्वी जायसवाल 3. केएल राहुल 4. साई सुदर्शन 4. ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) 5. रवीद्र जडेजा 6. नितीश कुमार 7. ध्रुव जुरेल 8. वॉशिंगटन सुंदर 9. कुलदीप यादव 10. जसप्रीत बुमराह 11. मोहम्मद सिराज



वेस्टइंडीज: 1. रोस्टन चेज (कप्तान) 2. तेजनरेन चंद्रपाल 3.जॉन कैंपबेल 4. एलिक अथांजे 5. ब्रैंडन किंग 6. शाई होप 7. जस्टिन ग्रेव्स 8. जोमेस वैरिकन 9. कहारे प्रियरे 10. जोहान लायने/जेदियाह ब्लेड्स 11. जाडेन सेलेस