'हमारे गेंदबाजों को इतनी बुरी तरह मत मारो', लारा ने जायसवाल से की अपील, तो भारतीय बल्लेबाज ने ऐसे किया रिएक्ट

Brian Lara vs Yashasvi Jaiswal: मुंबई के इस युवा खिलाड़ी को वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज ब्रायन लारा से भी खूब तारीफ मिली.  

'हमारे गेंदबाजों को इतनी बुरी तरह मत मारो', लारा ने जायसवाल से की अपील, तो भारतीय बल्लेबाज ने ऐसे किया रिएक्ट
Brain Lara on Jaiswal
  • यशस्वी जायसवाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में 258 गेंदों पर 175 रन की प्रभावशाली पारी खेली
  • जायसवाल की पारी में 22 चौके शामिल थे, जिससे भारत ने पहली पारी में कुल 518 रन बनाए
  • पूर्व वेस्टइंडीज कप्तान ब्रायन लारा ने जायसवाल की बल्लेबाजी की प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई दी
Brian Lara react on Yashasvi Jaiswal:  वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने 175 रन की पारी खेली, भले ही जायसवाल दोहरा शतक नहीं लगा पाए लेकिन उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से दिल जीत लिया. दूसरे टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी में जायसवाल ने अपनी 175 रन की पारी में 22 चौके लगाए. उन्होंने 258 गेंदों पर 175 रन की यादगार पारी खेली. जायसवाल के 175 रन और गिल के 129 रन की पारी के दम पर भारत ने पहली पारी में 518 रन बनाए. बल्ले से अपने शानदार प्रदर्शन के लिए, मुंबई के इस युवा खिलाड़ी को वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज ब्रायन लारा से भी खूब तारीफ मिली.  

रविवार सुबह बीसीसीआई के सोशल हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में, लारा, जो इन दिनों दिल्ली में हैं, उन्होंने जायसवाल को गले लगाकर बधाई दी और फिर उनसे एक खास अनुरोध करते हुए कहा, "हमारे गेंदबाजों को इतना मत पीटना."इसके बाद जायसवाल ने जो रिएक्ट किया वह सोशल मीडिया पर वायरल है. जायसवाल ने लारा की बात को सुनकर रहा, 'नहीं सर ऐसा नहीं है.'

हमेशा बड़ी पारी खेलना चाहता हूं, - जायसवाल

बल्लेबाजी के दौरान अपनी मानसिकता के बारे में बात करते हुए, जायसवाल ने कहा कि "वह हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि वह जितना संभव हो लंबे समय तक बल्लेबाजी करें." जायसवाल ने कहा, "मैं हमेशा टीम को सबसे पहले रखता हूं, मैं अपनी टीम के लिए कैसे खेल सकता हूं और उस समय मेरी टीम के लिए क्या महत्वपूर्ण है. इसलिए मैं हमेशा यही सोचता हूं, और इससे मुझे यह पता चलता है कि मैं कैसे खेल सकता हूं, कौन से शॉट खेल सकता हूं, विकेट कैसा है, और अगर मैं मैदान पर हूं, तो मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि मैं यथासंभव लंबे समय तक बल्लेबाजी करूं. इसलिए मेरी यही मानसिकता है कि अगर मुझे शुरुआत मिलती है, तो मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि मैं उसे ऐसे ही बड़ा बना दूं."

