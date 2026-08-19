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IND vs SL: टीम इंडिया की श्रीलंका पर शानदार जीत, 165 रन से मेजबान टीम को धोया

India Win 1st test vs Sri Lanka: टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट 165 रन से जीता, टीम गिल 1-0 की अजेय बढ़त पर

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IND vs SL: टीम इंडिया की श्रीलंका पर शानदार जीत, 165 रन से मेजबान टीम को धोया
India Win 1st test vs Sri Lanka:

IND vs SL 1st Test Highlights: टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट 165 रन से जीता लिया है. इस जीत के साथ टीम गिल 1-0 की अजेय बढ़त हासिल कर लिया है. दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में उभरते हुए बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने अपने दूसरे ही टेस्ट में कुल 10 विकेट लिए. 372 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए, मेजबान टीम लंच के बाद के सेशन में 77.4 ओवर में 206 रन पर ऑल आउट हो गई. सुथार ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 55 रन देकर 6 विकेट लिए, जिसमें उनका पहला 'फाइव-विकेट हॉल' (एक पारी में पांच विकेट) भी शामिल था. अनुभवी रवींद्र जडेजा ने भी उनका अच्छा साथ दिया और 16 रन देकर 2 विकेट लिए.

24 साल के बाएं हाथ के स्पिनर, जिन्होंने जून में अफगानिस्तान के खिलाफ़ अपना टेस्ट डेब्यू किया था, श्रीलंकाई टीम की पहली पारी में भी मुख्य विलेन साबित हुए. उन्होंने 76 रन देकर 4 विकेट लिए, जिससे भारत ने मेहमान टीम के 462 रनों के जवाब में श्रीलंका को 284 रनों पर ऑल आउट कर दिया.

इससे पहले पांचवें और आखिरी दिन लंच तक, भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में दो तेजी से विकेट लेकर मेजबान टीम को 175 रन पर छह विकेट के नुकसान के साथ मुश्किल स्थिति में डाल दिया और जीत के करीब पहुंच गया था.

372 रन के जीत के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की पारी ठीक-ठाक चल रही थी, लेकिन रवींद्र जडेजा ने कप्तान धनंजय डी सिल्वा (59) का अहम विकेट लेकर जोड़ी को तोड़ा और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था.

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