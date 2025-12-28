IND vs SL: मंधाना-शेफाली के तूफान ने भारत ने रचा इतिहास, महिला T20I में बनाया अपना सबसे बड़ा स्कोर

India Womens Highest Score in T20I: भारत ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लगातार चौथे मुकाबले को अपने नाम कर लिया है. टीम इंडिया ने रविवार को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच को 30 रन से अपने नाम किया. इसी के साथ भारत ने पांच मुकाबलों की सीरीज में 4-0 से लीड बना ली है. मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 221 रन बनाए. यह भारत का टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले भारत ने पिछले साल डीवाई पाटिल स्टेडियम में 4 विकेट के नुकसान पर 217 रन बनाए थे. इस मैच में स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी ने 15.2 ओवरों में 162 रन की साझेदारी की. यह महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए भारत की तरफ से सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है. इससे पहले, मंधाना और शेफाली ने साल 2019 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध पहले विकेट के लिए 143 रन की साझेदारी की थी.

श्रीलंका के विरुद्ध इस मुकाबले में शेफाली 46 गेंदों में 1 छक्के और 12 चौकों के साथ 79 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि मंधाना ने 48 गेंदों में 3 छक्कों और 11 चौकों के साथ 80 रन की पारी खेली. ऋचा घोष ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ तीसरे विकेट के लिए 23 गेंदों में 53 रन की साझेदारी की. घोष 16 गेंदों में 40 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि कौर ने 16 रन टीम के खाते में जोड़े. श्रीलंका की तरफ से मलशा शेहानी और निमाशा मदुशानी ने 1-1 विकेट निकाला.

इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर सिर्फ 191 रन ही बना सकी. इस टीम के लिए कप्तान चामरी अथापथु ने 37 गेंदों में सर्वाधिक 52 रन बनाए. उनकी इस पारी में 3 छक्के और इतने ही चौके शामिल रहे. इस टीम के लिए हसिनी परेरा ने 20 गेंदों में 7 चौकों के साथ 33 रन बनाए, जबकि इमेशा दुलानी ने 29 रन टीम के खाते में जोड़े.

भारत की तरफ से अरुंधति रेड्डी और वैष्णवी शर्मा ने 2-2 विकेट निकाले, जबकि श्री चरणी ने 1 विकेट हासिल किया. दोनों देशों के बीच सीरीज का अंतिम मुकाबला 30 दिसंबर को इसी मैदान पर खेला जाना है, जिसमें श्रीलंकाई टीम जीत दर्ज करते हुए सम्मान बचाना चाहेगी. वहीं, भारत सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगा.

