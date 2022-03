Ind vs Sl 1st Test: रवींद्र जडेजा का बड़ा रिकॉर्ड, लेकिन सर्वकालिक उपलब्धि से चूक गए

IND vs SL 1st Test: रवींद्र जडेजा पहले टेस्ट में मैनऑफ द मैच रहे

खास बातें मैन ऑफ द मैच बने रवींद्र जडेजा

पहली पारी में बनाए थे नाबाद 175 रन

मैच में चटकाए 9 विकेट लेफ्टी स्पिनर ने

Ind vs Sl 1st Test: श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में रविवार को तीसरे ही दिन मेहमानों को पहले टेस्ट में पारी और 222 के विशाल अंतर में रवींद्र जडेजा ( Ravindra Jadeja becomes man of the match) का सबसे बड़ा योगदान रहा. फिर चाहे यह बल्ला (नाबाद 175*) हो या फिर गेंद (मैच में 9 विकेट), इस लेफ्टी ने चोटिल होने के बाद टेस्ट क्रिकेट में ऐसी वापसी की कि मानो जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ जडेजा ही जडेजा का नाम गूंज रहा है. जहां जडेजा ने पहली पारी में पांच विकेट लिए, तो दूसरी पारी में इस लेफ्टी स्पिनर ने चार विकेट चटकाकर श्रीलंका का दूसरी पारी में 178 रन पर ही बोरिया-बिस्तर बांध दिया.