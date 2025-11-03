विज्ञापन
'इस से बढ़कर और कोई बात नहीं', खिताबी जीत के बाद दिल से बोलीं दीप्ति, पठान ने कह दी बड़ी बात

Deepti Sharma on win: दीप्ति शर्मा ने फाइनल में ऐसा यादगार प्रदर्शन किया कि यह अपने आप में एक मानक बन गया.

'इस से बढ़कर और कोई बात नहीं', खिताबी जीत के बाद दिल से बोलीं दीप्ति, पठान ने कह दी बड़ी बात
India Women vs South Africa Women, Final:

Deepti Sharma after win: भारत की महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप में खिताबी जीत की नायिकाओं में से एक दीप्ति शर्मा ने कहा कि अपनी धरती पर आईसीसी विश्व खिताब जीतना टीम की नियति में था. दीप्ति ने फाइनल में पांच विकेट लेने के साथ 58 रन भी बनाये. उन्होंने 22 विकेट लेने के साथ 215 रन बनाकर ‘प्लेयर आफ द टूर्नामेंट' का पुरस्कार जीता. दीप्ति ने कहा, ‘मुझे अच्छा लग रहा है. विश्व कप में पहले मैच से लेकर मैने वैसा ही प्रदर्शन किया जो एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर करना चाहती थी. फाइनल में ऐसा प्रदर्शन करने से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता.'

विश्व खिताब के लिये लंबे इंतजार को लेकर उन्होंने कहा,‘विश्व कप जीतने में काफी समय लगा, लेकिन ईश्वर ने हमारी नियति में लिखा था कि हम भारत में ही यह खिताब जीतेंगे.' उन्होंने कहा, ‘डी वाई पाटिल स्टेडियम की मेरी कई सुखद यादें हैं. हमने यहां सारी श्रृंखलायें जीती हैं. एक टीम के रूप में हम काफी सकारात्मक रहे. नतीजा चाहे जो हो, हम एक टीम की तरह खेले.' दीप्ति ने कहा, ‘हम यह खिताब जीतना चाहते थे, क्योंकि यह टूर्नामेंट भारत में हो रहा था. हर गेंद पर लग रहा था कि यह मैच जल्दी खत्म होगा और हम जीतेंगे. अब वह इंतजार खत्म हो गया.' वहीं, दीप्ति के प्रदर्शन को सभी ने खुले दिल से रहा. जहां पूर्व क्रिकेटरों ने उनके लिए बड़े कमेंट किए, तो फैंस ने भी उन्हें पलकों पर बैठा लिया

दीप्ति के इस विकेट की चर्चा जोरों पर है. सही है कैच बहुत ही शानदार था, लेकिन विकेट तो दीप्ति ने कमाया

जब प्रदर्शन ऐसा हो, तो भला कौन नहीं पलकों पर बैठाएगा आपको!

