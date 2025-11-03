'इस से बढ़कर और कोई बात नहीं', खिताबी जीत के बाद दिल से बोलीं दीप्ति, पठान ने कह दी बड़ी बात

Deepti Sharma after win: भारत की महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप में खिताबी जीत की नायिकाओं में से एक दीप्ति शर्मा ने कहा कि अपनी धरती पर आईसीसी विश्व खिताब जीतना टीम की नियति में था. दीप्ति ने फाइनल में पांच विकेट लेने के साथ 58 रन भी बनाये. उन्होंने 22 विकेट लेने के साथ 215 रन बनाकर ‘प्लेयर आफ द टूर्नामेंट' का पुरस्कार जीता. दीप्ति ने कहा, ‘मुझे अच्छा लग रहा है. विश्व कप में पहले मैच से लेकर मैने वैसा ही प्रदर्शन किया जो एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर करना चाहती थी. फाइनल में ऐसा प्रदर्शन करने से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता.'

VIDEO | Navi Mumbai, Maharashtra: Indian cricketer Deepti Sharma speaks after India's historic ICC Women's World Cup win, says, “...We will soon decide what to present to PM Modi when we meet. We will surely gift him something as a team. We are all very happy that the match took… pic.twitter.com/cCKT7wXjpS — Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2025

विश्व खिताब के लिये लंबे इंतजार को लेकर उन्होंने कहा,‘विश्व कप जीतने में काफी समय लगा, लेकिन ईश्वर ने हमारी नियति में लिखा था कि हम भारत में ही यह खिताब जीतेंगे.' उन्होंने कहा, ‘डी वाई पाटिल स्टेडियम की मेरी कई सुखद यादें हैं. हमने यहां सारी श्रृंखलायें जीती हैं. एक टीम के रूप में हम काफी सकारात्मक रहे. नतीजा चाहे जो हो, हम एक टीम की तरह खेले.' दीप्ति ने कहा, ‘हम यह खिताब जीतना चाहते थे, क्योंकि यह टूर्नामेंट भारत में हो रहा था. हर गेंद पर लग रहा था कि यह मैच जल्दी खत्म होगा और हम जीतेंगे. अब वह इंतजार खत्म हो गया.' वहीं, दीप्ति के प्रदर्शन को सभी ने खुले दिल से रहा. जहां पूर्व क्रिकेटरों ने उनके लिए बड़े कमेंट किए, तो फैंस ने भी उन्हें पलकों पर बैठा लिया

Deepti sharma didn't just get the Laura Wolvaardt's wicket. She got the World Cup for India. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 2, 2025

दीप्ति के इस विकेट की चर्चा जोरों पर है. सही है कैच बहुत ही शानदार था, लेकिन विकेट तो दीप्ति ने कमाया

THE MOST IMPORTANT WICKET OF ICC WORLD CUP FINAL.



- Deepti Sharma gets Laura Wolvaardt.



- A superb catch by Amanjot Kaur. pic.twitter.com/P6ZL8APxnz — Sushil K Kashyap (@SushilKashyap01) November 2, 2025

जब प्रदर्शन ऐसा हो, तो भला कौन नहीं पलकों पर बैठाएगा आपको!

Deepti first threw a run off an overthrow that was there for the taking. And then the run-out. C'mon, Sharma ji ki beti! #INDvAUS — Abhishek Baxi (@baxiabhishek) October 30, 2025

(खबर जारी)