Ind vs SA women: दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास, बना दिया डबल का 'डबल', 50 साल में कोई पुरुष भी नहीं कर सका

रविवार को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में अगर टीम इंडिया ने खेले गए विश्व कप फाइनल (Women's world Cup Final) में अगर दक्षिण अफ्रीका को बहुत ही सहजता के साथ धो दिया, तो उसकी सबसे बड़ी वजह दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma creates history) का ऑलराउंड प्रदर्शन रहा. और जब बल्ले से नाबाद 58 रन और बाद में पांच विकेट बॉल से लिए, तो इस ऑलराउंडर ने वह कारनामा कर दिखाया, वह ना तो पिछले 50 साल के पुरुष विश्व कप इतिहास में ही कोई कर सका और न ही 52 साल के वीमेंस के, लेकिन दीप्ति ने रविवार को यह सुपर से ऊपर कारनामा करते हुए रिकॉर्डों की झड़ी दक्षिण अफ्रीका (Ind vs Sa) के खिलाफ लगा दी.

VIDEO | Navi Mumbai, Maharashtra: Indian cricketer Deepti Sharma speaks after India's historic ICC Women's World Cup win, says, “...We will soon decide what to present to PM Modi when we meet. We will surely gift him something as a team. We are all very happy that the match took… pic.twitter.com/cCKT7wXjpS — Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2025

फाइनल का यह डबल्स एतिहासिक है, युवराज से बाजी मारी

मैच में अर्द्धशतक से अलग 39 रन पर 5 विकेट दीप्ति के लिए ऐतिहासिक डबल्स लेकर आया है. और वह पुरुष और महिला दोनों वर्ग को मिलाकर विश्व कप के नॉकआउट मुकाबले में अर्द्धशतक बनाने और 5 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं. साथ ही, वह वनडे में भारत के लिए यह डबल बनाने वाली पहली खिलाड़ी हैं, तो दोनों ही वर्गों में वह वनडे विश्व कप में यह कारनामा करने वाली युवराज सिंह के बाद सिर्फ दूसरी ऑलराउंडर हैं. युवी और दीप्ति के बीच अंतर यह है कि युवराज ने यह रिकॉर्ड नॉकआउट मैच में नहीं, बल्कि लीग मैच में बनाया था. युवी ने यह कारनामा साल 2011 विश्व कप में आयरलैंड के खिलाफ किया था. और फाइनल्स के इस डबल (50 और 39/6) ने दीप्ति के लिए एक और वेरी-वेरी स्पेशल डबल्स और पैदा कर दिया

डबल ने दिया एक और डबल!!

फाइनल में शानदार डबल निकला, तो दीप्ति ने वह डबल बना दिया, जो विश्व कप इतिहास में कोई भी नहीं कर सका. आप सोचिए न ही फाइनल का डबल और न ही विश्व कप के किसी एक संस्करण में कुल मिलाकर 200 रन बनाने और 20 विकेट का डबल. दीप्ति इस बड़े कारनामे को अंजाम देने वाली पुरुष और महिला क्रिकेटरों के बीच इकलौती खिलाड़ी हैं.