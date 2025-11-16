IND vs SA: कोलकाता की ये हार बहुत चुभेगी: टीम इंडिया की 5 बेहद नज़दीकी हार के दर्द

वर्ल्ड चैंपियन कप्तान टेम्बा बावुमा को भारतीय फ़ील्डर्स ने अनजाने में ही सही ‘बौना' कह दिया. लेकिन भारत के ख़िलाफ़ क्रिकेट के मक्का ईडन गार्डन्स पर वर्ल्ड चैंपियन कप्तान टेम्बा बावुमा ने एक रोमांचक मैच में जीत दर्ज कर अपने बल्ले से जवाब दे दिया. कोलकाता टेस्ट में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन द.अफ़्रीका ने भारत को 30 रनों से हराकर 2 टेस्ट मैचों में 1-0 की बढ़त भी हासिल कर ली. प्रोटियाज़ ने 15 साल बाद भारत में पहली टेस्ट जीत हासिल की. ऐसा कई बार हुआ है जब भारत जीत के बेहद क़रीब पहुंच गया मगर टीम और फ़ैन्स के दिल एक साथ टूट गये. पांच ऐसी ही बेहद चुभने वाली टीम इंडिया की हार पर एक नज़र डालते हैं-

2025 कोलकाता टेस्ट में दक्षिण अफ़्रीका से 30 रनों से हार

वर्ल्ड चैंपियन द.अफ़्रीका के ख़िलाफ़ उनसे बेहतर शुरुआत और पहली पारी में 30 रनों की बढ़त के बावजूद भारतीय टीम दूसरी पारी में 124 का टारगेट हासिल नहीं कर सकी. कप्तान टेम्बा बावुमा की नाबाद 55 रनों की पारी खेली, शानदार फ़ील्डिंग की और उनके ऑफ़ स्पिनर साइमन हार्मर (4/30 और 4/21) के आगे भारतीय टीम बेबस नज़र आई. द.अफ़्रीका ने 2 टेस्ट की सीरीज़ में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली.

1999 में पाकिस्तान से 12 रनों से हार

मो. अज़हरुद्दीन की कप्तानी में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 26 साल पहले सचिन तेंदुलकर की शतकीय पारी (136) रन की पारी भी भारतीय टीम को चेन्नई में हार से नहीं बचा सकी. कप्तान वसीम अकरम की अगुआई में खेल रही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उस मैच की दूसरी पारी में भारत के 8 खिलाड़ियों का स्कोर इकाई अंकों में रहा जबकि राहुल द्रविड़ ने 10 और सचिन ने 136 रन बनाए. पाकिस्तान ने 12 रनों से वो मैच जीत लिया.

1987 में पाकिस्तान से 16 रनों से हार

पाकिस्तान ने 1999 से भी 12 साल पहले 1987 में भी भारत एक ऐसे ही मैच में शिकस्त दी. भारत को बेंगलुरु में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 16 रनों से हार का सामना करना पड़ा. बेंगलुरु में खेले गए इस लो- स्कोरिंग मैच में भारत को दूसरी पारी में जीत के लिए 221 रन बनाने थे. कपिलदेव की कप्तानी में सुनील गावस्कर ने बतौर ओपनर 96 रनों की पारी खेली. लेकिन टीम के 7 बैटर्स का स्कोर इकाई अंकों में रहा. कप्तान इमरान ख़ान की अगुआई में पाकिस्तान ने भारत को 16 रनों से हराया और 5 टेस्ट की सीरीज़ 1-0 से अपने कब्ज़े में कर ली.

1977 में ऑस्ट्रेलिया से 17 रनों से हार

1977 में गाबा में खेले गए उस मैच में भारत को दूसरी पारी में जीत के लिए 341 रनों का लक्ष्य मिला. कप्तान सुनील गावस्कर ने शतकीय (113) पारी खेली. तीसरे नंबर पर मोहिन्दर अमरनाथ ने 47, गुंडप्पा विश्वनाथ ने 35, अशोक मांकड़ ने 21, सैयद किरमानी ने 55 और कप्तान बिशन सिंह बेदी ने 26 रनों की पारी खेली. भारत ने दूसरी पारी में 324 रन बना लिए लेकिन ये टीम कप्तान बॉब सिम्सन की मेज़बान ऑस्ट्रेलियाई टीम के ख़िलाफ़ 17 रनों से पिछड़ गई और ये हार टीस बनकर चुभने लगी.

2025 में लॉर्ड्स पर 22 रनों से हार

इसी साल कप्तान शुभमन गिल की अगुआई में भारत ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ शानदार सीरीज़ खेली. अगर ये टीम लॉर्ड्स में मैच भी जीत हासिल कर लेती तो सीरीज़ 3-1 से जीत लेती. उस मैच में लॉर्ड्स (जुलाई 10-14) पर भारत को जीत के लिए दूसरी पारी में 193 रनों का टारगेट मिला. रविंद्र जडेजा 61 रन बनाकर नॉट आउट रहे लेकिन दूसरी पारी में टॉप ऑर्डर और लोअर ऑर्डर टीम को जीत की लकीर के पार नहीं पहुंचा सके. ये कुछ नई पुरानी हार क्रिकेट फ़ैन्स के दिलों में टीस बनकर चुभती रहती है.

