IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका की परफेक्ट प्लेइंग 11! हारी हुई बाजी जीतने का रखते हैं दम

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज कटक में खेला जाएगा. जहां दक्षिण अफ्रीकी टीम इन 11 धुरंधरों के साथ मैदान में उतर सकती है.

दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी
  • भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज कटक में खेला जाएगा
  • दक्षिण अफ्रीका की टीम में डिकॉक और एडेन मार्कराम टी20 मैच में ओपनिंग करेंगे और डिकॉक विकेटकीपिंग भी संभालेंगे
  • मध्यक्रम की जिम्मेदारी स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस और डेविड मिलर के कंधों पर रहेगी जो पारी को मजबूती देंगे
India vs South Africa 1st T20 Match 2025: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त होने के बेहद करीब है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज आज (9 दिसंबर 2025) से हो रहा है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला कटक में खेला जाएगा. अहम मुकाबले से पहले बात करें मेहमान टीम अफ्रीका पहले टी20 मुकाबले में किन धुरंधरों के साथ मैदान में उतर सकती है, तो वो कुछ इस प्रकार हो सकती है- 

क्विंटन डिकॉक और मार्कराम कर सकते हैं पारी का आगाज 

पहले टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डिकॉक और एडेन मार्कराम पारी का आगाज करते हुए नजर आ सकते हैं. हाल ही में संपन्न हुए वनडे सीरीज में डिकॉक और मार्कराम का प्रदर्शन सराहनीय रहा था. इसके अलावा इन दोनों दिग्गजों का टी20 में रिकॉर्ड भी शानदार है. मैच के दौरान डिकॉक के कंधों पर विकेटकीपिंग की भी जिम्मेदारी रहेगी. 

इन धुरंधरों पर रहेगी मध्यक्रम की कमान 

मध्यक्रम की कमान मुख्य रूप से ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस और डेविड मिलर के कंधों पर रहेगी. स्टब्स पारी को संवारने में माहिर हैं, जबकि युवा ब्रेविस तेज गति से रन बनाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में विख्यात हैं. अनुभवी मिलर के कंधों पर हर स्थिति में जीत दिलाने की जिम्मेदारी रहेगी. क्योंकि पिछले कई सालों से वह अफ्रीका की तरफ से इसी भूमिका में नजर आ रहे हैं. 

3 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में मिल सकता है मौका 

पहले टी20 मुकाबले में अफ्रीकी टीम कुल 3 ऑलराउंडर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर सकती है. ये खिलाड़ी डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे और मार्को यान्सन हो सकते हैं. फरेरा, लिंडे और यान्सन बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी से भी मैच का रूख बदलने में माहिर हैं. 

इन खिलाड़ियों पर रहेगा गेंदबाजी का दारोमदार 

गेंदबाजी का दारोमदार मुख्य रूप से कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्खिया और क्वेना मफाका के कंधों पर रहेगा. अनुभवी नॉर्खिया की तेज तर्रार गेंदबाजी से पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ हैं. वहीं युवा मफाका को अफ्रीकी टीम का भविष्य माना जा रहा है. 

पहले टी20 मुकाबले के लिए दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11

क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को यान्सन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्खिया और क्वेना मफाका.

