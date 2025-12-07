विज्ञापन
India vs South Africa: सचिन के कई बड़े रिकॉर्डों पर कोहली ने कब्जा किया है. और अब फिर से विराट ने एक और कारनामे में तेंदलुकर को पीछे छोड़ दिया है

Ind vs Sa: कोहली ने तोड़ा सचिन का 'विराट' रिकॉर्ड, पूर्व कप्तान 21वीं बार कारनामा कर बने दुनिया के 'किंग'
South Africa tour of India, 2025:

पूर्व कप्तान विराट कोहली करियर के ऐसे मुकाम पर हैं कि बल्ले से कोई बड़ी पारी खेल देते हैं, तो कोई न कोई कारनामा हो ही जाता है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खत्म हुई तीन वनडे मैचों की सीरीज में विराट ने दो शतक और पचासा जड़ा, तो  दूर-दूर तक उन्हें  कोई प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए चैलेंज देने वाला नहीं था. एक बार और बड़े खिताब की ट्रॉफी मिली, तो कोहली ने दिग्गज सचिन तेंदुलकर को पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने का कारनामा कर दिखाया.  साउथ अफ्रीका के विरुद्ध तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज में विराट ने 151 की औसत के साथ 302 रन  बनाए, तो सबसे ज्यादा 9 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव रेस में पिछड़ गए. आखिरी वनडे में खेली नाबाद 65 रन की पारी से उनका औसत खासा ऊंचा हो गया. 

कोहली का यह कारनामा बड़ा है

यह अंतरराष्ट्रीय करियर में विराट कोहली का 21वां 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' खिताब था. वहीं, सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 20वीं बार इस खिताब को जीता. बांग्लादेश के शाकिब अल हसन (17) इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं, जबकि जैक्स कैलिस (14) और सनथ जयसूर्या (13) इस फेहरिस्त में क्रमश: चौथे और पांचवें पायदान पर हैं. वनडे फॉर्मेट में यह विराट कोहली का 11वां 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' खिताब रहा. इस फॉर्मेट में वह सनथ जयसूर्या के साथ संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर मौजूद हैं. सचिन तेंदुलकर (14) यहां शीर्ष पर हैं, जबकि क्रिस गेल और शॉन पोलक ने 8-8 बार इस अवॉर्ड को जीता है.

विशाखापट्टम में कोहली का तूफानी औसत

पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विराट कोहली टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. अब कोहली सिर्फ वनडे क्रिकेट में ही खेलते नजर आते हैं, जिसमें फिलहाल यह दाएं हाथ का बल्लेबाज प्रचंड फॉर्म में है. कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अंतिम वनडे मुकाबले में 74* रन बनाने के बाद साउथ अफ्रीका के विरुद्ध घरेलू सीरीज में 135, 102 और 65* रन की पारियां खेली हैं. एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम का मैदान विराट कोहली के लिए बेहद खास रहा है, जहां उन्होंने 8 पारियों (118, 117, 99, 65, 157*, 0, 31 और 65*) में 108.66 की औसत के साथ 652 रन बनाए हैं. कोहली यहां सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.
 

