IND vs SA: 'हर कोई सब कुछ नहीं जानता', ईडन गार्डन्स के क्यूरेटर ने 'पिच' विवाद पर चुप्पी तोड़ी

Pitch Curator Breaks Silence On Pitch controversy: ईडन गार्डन्स के पिच क्यूरेटर सुजन मुखर्जी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत की करारी हार के बाद पिच को लेकर उठे विवाद पर चुप्पी तोड़ी है. बता दें कि टेस्ट मैच में दोनों टीमें दोनों पारियों में 200 से ज़्यादा का स्कोर नहीं बना पाईं और 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत सिर्फ़ 93 रनों पर ढेर हो गया. हार के बाद, ईडन गार्डन्स की पिच को लेकर काफ़ी चर्चा हुई है और कई पूर्व क्रिकेटरों ने इसकी आलोचना करते हुए इसे टेस्ट क्रिकेट के भविष्य के लिए ख़तरनाक बताया है. पिच क्यूरेटर मुखर्जी ने कहा कि पिच 'बिल्कुल भी ख़राब नहीं थी' और उन्होंने साफ़ किया कि उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था.

मुखर्जी ने टाइम्स नाउ बांग्ला को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "यह पिच बिल्कुल भी खराब नहीं है." मुखर्जी ने इंटरव्यू में पिच को लेकर कहा, "मुझे पता है कि हर कोई इस पिच पर सवाल उठा रहा है.सच कहूं तो, मुझे पता है कि टेस्ट के लिए पिच कैसे तैयार की जाती है. मैंने ठीक यही किया. मैंने निर्देशानुसार किया. मैं इस बारे में नहीं सोचता कि दूसरे क्या कहते हैं. हर कोई सब कुछ नहीं जानता. इसलिए मैं अपना काम पूरी लगन से करता हूं और भविष्य में भी ऐसा ही करना चाहता हूं."

दूसरी ओर सौरव गांगुली कोलकाता पिच को लेकर काफी नाराज दिखे और कोच गौतम गंभीर पर की रणनीति पर अपनी भड़ास निकाली. पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, "भारतीय टीम मैनेजमेंट को घरेलू मैदान पर दबदबा बनाने के लिए पिचों से छेड़छाड़ करना बंद करना चाहिए. अच्छे विकेटों पर खेलो. बल्लेबाजों को 350 से अधिक रन बनाने का अवसर दो और उसी विकेट पर गेंदबाजों को विकेट लेने के लिए प्रेरित करो."

भारतीय क्रिकेट में दादा के नाम से मशहूर गांगुली ने कहा कि हमें अपनी गेंदबाजी पर भरोसा करना चाहिए. हमारे पास जसप्रीत बुमराह और सिराज हैं, जो टेस्ट में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं. मुझे लगता है कि इसमें मोहम्मद शमी को भी शामिल किया जाना चाहिए. शमी स्पिनरों के साथ मिलकर भारतीय टीम को टेस्ट में जीत दिलाने की क्षमता रखते हैं.