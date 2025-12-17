IND vs SA 4th T20I: 'अजब किस्सों की गजब कहानी', इन अनोखे कारणों के चलते भी रुका है खेल

India vs South Africa 4th T20I: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज का चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला घने कोहरे के चलते रद्द कर दिया गया. मैच की शुरुआत से पहले ही इकाना पर धुंध थी और मौसम विभाग ने भी घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था. अंपायरों की कोशिशों रही कि आखिरी तक इंतजरा किया जाए. लेकिन जब रात 9:25 तक स्थिति नहीं बदली तो बिना कोई भी गेंद फेंके मैच को रद्द करने का फैसला लिया गया. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब किसी मैच में खेल अजीबो गरीब वजह से रूका हो. अप्रैल 2023 वर्ल्डकप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच धर्मशाला में हुए मुकाबला भी कोहरे के चलते रोकना पड़ा था. हालांकि, तब मैच सिर्फ 10 मिनट के लिए रूका था.

कोहरे के चलते रूका मैच

लखनऊ से पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का मैच कोहरे के चलते रोक दिया गया था. भारत 273 के लक्ष्य का पीछा कर रहा था. भारत का स्कोर 15.4 ओवर में 100 रन पर दो विकेट था, तभी मैदान पर अचानक कोहरा छा गया, जिससे बिजिबिलिटि खराब हो गई और अंपायरों को मैच को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा. हालांकि, थोड़ी समय बाद मैच शुरू हुआ था.

युद्ध जैसे हालात के चलते रद्द हुआ मैच

आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला में हुआ मुकाबला रद्द कर दिया गया था. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमले किए थे. इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के ड्रोनों के जरिए भारत के अलग-अलग निशाना बनाना चाहा, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम किया. पाकिस्तान के ड्रोन हमले के बीच धर्मशाला में चल रहे आईपीएल मैच को बीच में ही रोक दिया गया है और मैदान की लाइट को बंद कर दिया गया, रिपोर्ट की माने तो सुरक्षा को देखते हुए स्टेडियम से दर्शकों को बाहर निकाला गया और मैच को रद्द किया गया.

जब बॉल के चलते नहीं शुरू हो पाया मैच

भारत और इंग्लैंड के बीच 1981-82 में दिल्ली में हुए मुकाबले के तीसरे दिन के खेल में इसलिए देरी हुई क्योंकि अंपायरों ने उस अलमारी की चाबी खो दी थी जिसमें गेंदें रखी हुई थीं. 2009 में लॉर्ड्स में मिडिलसेक्स-ग्लैमोर्गन चैंपियनशिप मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ था: बेल्स गायब होने के बाद तीसरे दिन का खेल देर से शुरू हुआ था.

मैदान पर आया पिग

सिडनी में 1982-83 में हुए एशेज सीरीज के मुकबले के दौरान आउटफील्ड में एक पिग के आने से मैच रोक दिया गया था. पिग के एक तरफ "बॉथम" और दूसरी तरफ "एडी" लिखा था. जो इंग्लैंड के खिलाड़ियों "बीफी" बॉथम और एडी हेमिंग्स के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल हुआ था.

पिच पर ही दौड़ दी गाड़ी

दिल्ली में 2017 में एक रणजी का मुकाबला इसलिए रोक दिया गया था, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर ही पिच तक आ गया था. पालम के एयर फोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच मुकाबले के दौरान गिरीश शर्मा नामक व्यक्ति पिच तक अपनी कार चलाते हुए ले आया था.

ग्रहण के कारण रूका मैच

फरवरी 1980 में बॉम्बे (अब मुंबई) में भारत और इंग्लैंड के बीच भारतीय क्रिकेट बोर्ड के गठन की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए आयोजित विशेष टेस्ट के दौरान मुकाबला ग्रहण के चलते मैच का रेस्ट डे पहले लेना पड़ा था. मैच के दूसरे दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण था. ऐसे में आयोजकों ने रेस्ट डे एक दिन पहले लेने का फैसला लिया. इयान बॉथम ने पहले दिन 58 रन देकर 6 विकेट लिए, और छुट्टी के दिन तरोताजा होकर उन्होंने शतक बनाया और सात और विकेट लिए, जिससे इंग्लैंड दस विकेट से जीत गया.

श्रीलंका के गाले स्टेडियम में कई मौकों पर सांपों के आ जाने के चलते मुकाबले रूके हैं. इसके अलावा मधुमक्खियों, मच्छरों कीट पंतगों के अचानक अटैक के चलते मैच रूके हैं.

यह भी पढ़ें: 'ऑक्शन खत्म होने के बाद भी रोता रहा' नीलामी में रिकॉर्ड कीमत मिलने पर कार्तिक शर्मा का आया रिएक्शन

यह भी पढ़ें: IND vs SA 4th T20I: 'फॉग बना मैच ऑफ द मैच' धुंध के कारण रद्द हुआ मैच, सोशल मीडिया पर फैंस ने किए मजेदार कमेंट