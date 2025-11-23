IND vs SA 2nd Test: 'बस इस बात की खुशी है कि...' भारत के खिलाफ शतक ठोकने के बाद मुथुसामी ने दिया बड़ा बयान

Senuran Muthusamy Statement After Hundred vs India in 2nd Test: भारत के साथ गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन के खेल की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका मजबूत स्थिति में पहुंच गई है. दक्षिण अफ्रीका को मजबूत स्थिति में ले जाने का सबसे बड़ा श्रेय सेनुरन मुथुसामी को जाता है. सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सेनुरन ने अपना पहला टेस्ट शतक लगाते हुए एक समय 246 पर 6 विकेट खो चुकी दक्षिण अफ्रीका को 489 तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई. दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद मुथुसामी ने अपने शतक को अपने लिए बेहद खास पल बताया.

मुथुसामी ने कहा,"इतनी भीड़ में शतक बनाना मेरे लिए सच में एक खास पल था. मुझे बस इस बात की खुशी है कि मैं टीम के लिए योगदान दे सका और पहली पारी में बोर्ड पर कुछ रन बना सका, जो हमेशा महत्वपूर्ण होता है." मुथुसामी ने बताया कि उनका प्लान साझेदारी करने और पारी को आगे बढ़ाने का था. मुथुसामी ने कहा,"यह सिर्फ साझेदारी बनाने और पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करने और फिर बीच में रन बनाने की थी. मुझे लगता है कि स्कोलेसी (वेरिन) ने आज वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया और मार्को विशेष था. और अन्य लोगों ने भी इसमें योगदान दिया, जो अद्भुत था."

जानसेन के गगनचुंबी छक्कों को अद्भुत बताते हुए मुथुसामी ने कहा," यह अविश्वसनीय था. मेरे पास घर की सबसे अच्छी सीट थी. वह विशेष था. विशेष गेंद प्रहार. यह उससे शानदार था. बहुत बढ़िया था." वहीं जब उनसे पिच को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा," देखें कि यह कैसे सामने आता है."

बता दें, दक्षिण अफ्रीका ने 246 रन पर अपना 6 विकेट गंवा दिया था. इसके बाद मुथुसामी ने काइल वेरेन (45 रन) के साथ सातवें विकेट के लिए 88 और मार्को जानसेन के साथ आठवें विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी की. मुथुसामी ने 206 गेंद पर 2 छक्के और 10 चौके लगाते हुए 109 रन की पारी खेली. मार्को जानसेन शतक लगाने का मौका चूक गए. वह 93 के स्कोर पर कुलदीप यादव की गेंद पर बोल्ड हो गए. मुथुसामी और जानसेन की पारियों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बनाए.

दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने बिना विकेट के नुकसान के 9 रन बना लिए थे. यशस्वी जायसवाल 7 और केएल राहुल 2 रन बनाकर खेल रहे थे. 31 साल के सेनुरन मुथुसामी दक्षिण अफ्रीका के लिए बेहतरीन ऑलराउंडर बनकर उभरे हैं. मुथुसामी ने अब तक 8 टेस्ट मैचों की 11 पारियों में 1 शतक और 2 अर्धशतक की मदद से 811 रन बनाए हैं और 22 विकेट लिए हैं.

