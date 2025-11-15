Ind vs SA 1st Test: जस्सी जैसा कोई नहीं! विंडीज तिकड़ी पीछे छूटी, बुमराह कारनामा करने वाले 148 साल के इतिहास में पहले बॉलर

India vs South Africa 1st Test: मेहमान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ (Ind vs RSA) के खिलाफ ईडेन गॉर्डन में खेले जा रहे पहले टेस्ट का पहला शुक्रवार का दिन भारतीय स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के नाम रहा. बुमराह ने 5 विकेट लेकर मेहमान टीम की ऐसी कमर तोड़ी कि दक्षिण अफ्रीकी पहली पारी में दिन का खेल खत्म होने से पहले ही 159 रनों पर ढेर हो गए. बुमराह ने भारत के लिए 16वीं बार रिकॉर्ड एक पारी में 5 विकेट लेने का का कारनामा किया, तो इसके साथ और भी कई रिकॉर्ड उनके खाते में जमा हो गए. लेकिन एक कारनामा ऐसा रहा, जिसमें भारतीय स्टार पेसर ने विंडीज के महान तिकड़ी मैल्कम मार्शल, जोएल गॉर्नर और कर्टली एंब्रोस को भी पीछे छोड़ दिया.

बुमराह का कारनामा सुपर से ऊपर है!

निश्चित तौर पर बुमराह ने इस पंक्ति पर मुहर लगा दी है कि जस्सी जैसा कोई नहीं! वास्तव में जब बात टेस्ट इतिहास में किसी गेंदबाज खासकर पेसर के औसत की आती है, दो बुमराह जैसा कोई नहीं है. औसत मतलब किसी बॉलर ने कितने रनों के अंतराल पर एक विकेट चटकाया है. यूं तो टेस्ट इतिहास में इस मामले में इंग्लैंड के जॉर्ज अल्फर्ड लोहमैन (10.75) पहले नंबर पर हैं, लेकिन बुमराह का पैमाना बहुत ही बड़ा है. इसीलिए, इसी बात पर मुहर लगती है कि बुमराह जैसा कोई नहीं!

People take a lifetime to do all this, you did in few years. #jaspritbumrah pic.twitter.com/iVWYlD0O7z — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 11, 2025

यह पैमाना वास्तव में बहुत बड़ा है!

बुमराह यूं तो अपने करियर में अभी तक (ईडन में पहली पारी) 231 विकेट चटका चूके हैं, लेकिन अगर पैमाना कम से कम दो सौ विकेटों को मान लिया जाए, तो यह मानक अपने आप में बहुत ही बड़ा है. और इस मानक पर बुमराह का औसत 19.5 का रहा है. मतलब इस भारतीय पेसर ने नियमित अंतराल पर चोटों से जूझते हुए हर 19.5 रन के बाद एक विकेट लिया है. और यह वह कारनामा है, जो उनसे पहले दो सौ विकेटों के पैमाने पर टेस्ट इतिहास के 148 सालों में पहले कोई भी नहीं कर सका. यहां तक कि विंडीज के सर्वकालिक महान पेसरों की तिकड़ी भी बुमराह से पीछे छूट गई

बुमराह आगे, विंडीज दिग्गज पीछे!

बुमराह इस दौर में कितने घातक हैं, ये आप इससे समझ सकते हैं कि महान दिवंगत मैल्कम मार्शल, जोएल गॉर्नर और कर्टली एंब्रोस कम से कम दो सौ विकेटों के मानक पर बुमराह से पीछे छूट गए हैं. मैल्कम मार्शल का औसत 20.9, जोएल गार्नर का 21.0 और विंडीज के एक और दिग्गज कर्टली एंब्रोस का विकेट औसत 21.0 ही है. बहुत ही शानदार! मान गए जस्सी!आपके जैसा कोई नहीं!