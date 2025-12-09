Ind vs SA 1st T20I: अर्शदीप सिंह का जवाब नहीं, दिग्गजों को पछाड़ बने पावर-प्ले के सबसे बड़े धुरंधर

फटाफट क्रिकेट की यही खूबसूरती है. पहली पाली में भारत की तस्वीर धुंधली दिखाई पड़े. इसमें प्रचंड शॉटों से सजी तूफानी पारी खेलने वाले हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले से खूबसूरत रंग भरे, तो फिर दक्षिण अफ्रीकी पारी में शुरुआत में ही लेफ्टी अर्शदीप सिंह ने मेहमान पारी को शुरुआत में ही ऐसा बदरंग किया कि मेहमान बल्लेबाजी फिर यहां से कभी भी पटरी पर आ ही नहीं सकी. अर्शदीप ने शुरुआती 2 ओवरों में ही 2 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीकी की सांसें उखाड़ दीं. सरदार जी के खाते में भले ही दो विकेट आए, लेकिन इन दो विकेटों से वह भारतीय टी20 इतिहास में पावर-प्ले (शुरुआती 6) ओवरों के सबसे बड़े धुरंधर बन गए.

अर्शदीप के आगे बुमराह भी फीके

जब बात टी20 में शुरुआती छह ओवर में प्रदर्शन की आती है, तो फिर अर्शदीप के आगे जसप्रीत बुमराह भी फीके पड़ जाते है. भुवनेश्वर कुमार जरूर विकेटों की संख्या से बराबर है, लेकिन सरदार जी का स्ट्राइक-रेट भुवी से कहीं आगे हैं. स्ट्राइक ओवर मतलब गेंदों के अंतराल पर विकेट. आप विकेटों पर भी नजर दौड़ा लें और स्ट्राइक-रेट पर भी

विकेट बॉलर स्ट्राइक-रेट

47 अर्शदीप सिंह 15.9

47 भुवनेश्वर कुमार 24.5

33 जसप्रीत बुमराह 25.4

21 अक्षर पटेल 16.2

21 वॉशिंगटन सुंदर 18.2

