IND vs RSA: 'हम यह लगातार जारी रखेंगे', चौतरफा आलोचना के बीच गिल ने स्वीकारी यह बड़ी बात, फैंस ने दिया कुछ ऐसा रिएक्शन

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुधवार को दो टेस्ट मैचों की सीरीज में लगे बड़े धब्बे के बाद टीम इंडिया चौतरफा आलोचना के बीच घिर गई है. हेड कोच गौतम गंभीर सभी के निशाने पर हैं, तो पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान, मोहम्मद कैफ सहित खुलकर कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसी बीच चोटिल होकर दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए नियमित कप्तान शुभमन गिल ने पोस्ट करते हुए बड़ी बात कही है. गिल ने साथी खिलाड़ियों को उत्साहित करते हुए वर्तमान हालात को एक तूफान करार दिया है.और इसमें दो राय भी नहीं कि जैसा हाल दक्षिण अफ्रीका ने भारत का उसकी जमीं पर किया है, वास्तव में यह किसी बड़े तूफान से कम नहीं है. यह भारत के करीब 93 सालों के टेस्ट इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है.

Calm seas don't teach you how to steer, it's the storm that forges steady hands. We'll continue to believe in each other, fight for each other, and move forward - rising stronger. 🇮🇳 — Shubman Gill (@ShubmanGill) November 26, 2025

गिल ने X पर पोस्ट किए मैसेज में लिखा, 'शांत समुद्र आपको तैरना नहीं सिखाते, बल्कि यह तूफान ही है, जो आपके हाथों को मजबूती प्रदान करता है. हम एक-दूसरे में भरोसा करना जारी रकेंगे, हम एक-दूसरे के लिए लड़ेंगे और मजबूती के साथ उबरकर बढ़ेंगे.'

फैंस गिल का हौसला बढ़ा रहे हैं

Absolutely, Shubham! Legends are born in the storm, and this team has the heart to turn every ball into a massive six. Stronger with every hit—India stands rock solid behind you! 🇮🇳 — PRAMOD (@PRAMODBSG) November 26, 2025

यह बहुत ही पते की बात कही है. शुभमन के पास और ईमानदारी दिखाने का मौका है

True… but let's be honest, We sailed straight into the storm ourselves.

Accepting our flaws is the real starting point. Only then we rise stronger. 🇮🇳 — MukeshAswin🌟 (@mukeshaswin7) November 26, 2025

यह एक ऐसी प्रतिक्रिया है, जहां आप समझ सकते हैं कि बहुत ही सस्ते में छोड़ा जा रहा है. बहरहाल, संयमित शब्दों में सबकुछ कहा दिया है

Rising stronger is great but rising above 150 runs per innings would also be nice. — Mayank Chahal (@MayankChahal11) November 26, 2025

यह भी एक तूफान है!!