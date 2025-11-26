विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs RSA: 'हम यह लगातार जारी रखेंगे', चौतरफा आलोचना के बीच गिल ने स्वीकारी यह बड़ी बात, फैंस ने दिया कुछ ऐसा रिएक्शन

India vs South Africa: शुभमन गिल चोटिल होने के बाद पहले टेस्ट से बाहर हो गए थे. और अब जब टीम चौतरफा घिर गई है, तो वह अपने बयान के साथ सामने आए हैं

Read Time: 2 mins
Share
IND vs RSA: 'हम यह लगातार जारी रखेंगे', चौतरफा आलोचना के बीच गिल ने स्वीकारी यह बड़ी बात, फैंस ने दिया कुछ ऐसा रिएक्शन
India vs South Africa:

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुधवार को दो टेस्ट मैचों की सीरीज में लगे बड़े धब्बे के बाद टीम इंडिया चौतरफा आलोचना के बीच घिर गई है. हेड कोच गौतम गंभीर सभी के निशाने पर हैं, तो पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान, मोहम्मद कैफ सहित खुलकर कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसी बीच चोटिल होकर दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए नियमित कप्तान शुभमन गिल ने पोस्ट करते हुए बड़ी बात कही है. गिल ने साथी खिलाड़ियों को उत्साहित करते हुए वर्तमान हालात को एक तूफान करार दिया है.और इसमें दो राय भी नहीं कि जैसा हाल दक्षिण अफ्रीका ने भारत का उसकी जमीं पर किया है, वास्तव में यह किसी बड़े तूफान से कम नहीं है. यह भारत के करीब 93 सालों के टेस्ट इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है.

गिल ने X पर पोस्ट किए मैसेज में लिखा, 'शांत समुद्र आपको तैरना नहीं सिखाते, बल्कि यह तूफान ही है, जो आपके हाथों को मजबूती प्रदान करता है. हम एक-दूसरे में भरोसा करना जारी रकेंगे, हम एक-दूसरे के लिए लड़ेंगे और मजबूती के साथ उबरकर बढ़ेंगे.'

फैंस गिल का हौसला बढ़ा रहे हैं

यह बहुत ही पते की बात कही है. शुभमन के पास और ईमानदारी दिखाने का मौका है

यह एक ऐसी प्रतिक्रिया है, जहां आप समझ सकते हैं कि बहुत ही सस्ते में छोड़ा जा रहा है. बहरहाल, संयमित शब्दों में सबकुछ कहा दिया है

यह भी एक तूफान है!!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, South Africa, Shubman Singh Gill, Board Of Control For Cricket In India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com